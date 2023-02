Chat GPT: Τι είναι και πόσο ασφαλές είναι για δουλειά στο γραφείο;

Ολοένα και περισσότερα ερωτήματα τίθενται για τις δυνατότητες που έχει το ChatGPT

Τον Νοέμβριο του 2022, έγινε για πρώτη φορά το λανσάρισμα του ChatGPT από την OpenAI. Πρόκειται για ένα chat bot, δηλαδή ρομπότ, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να συνομιλείς μαζί του και να σου λύνει απορίες. Απαντά με «προσωπικότητα» και «ανθρώπινο ύφος», δίνοντας την αίσθηση ότι «συνομιλείς» σε έναν άνθρωπο και όχι σε μια μηχανή.

Τα chat bots, όπως το GPT, τροφοδοτείται από έναν μεγάλο αριθμό δεδομένων και υπολογιστικών τεχνικών για να κάνει προβλέψεις με σκοπό να βάλει σε μία σειρά λέξεις, ώστε θα βγάζουν κάποιο νόημα. Στην πράξη, αυτό που κάνουν τα chat bots είναι ότι όχι μόνο χρησιμοποιούν έναν τεράστιο όγκο λεξιλογίου και πληροφορίας, αλλά «καταλαβαίνει» και το νόημα της κάθε λέξης στην πρόταση.

#AI-powered platform #ChatGPT can nearly pass the US Medical Licensing Exam (USMLE), a new study finds.https://t.co/AZIDABQr6A