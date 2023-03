O Chris Rock μίλησε πρώτη φορά δημόσια για το χαστούκι του Will Smith: «Ακόμα πονάει. Αλλά δεν είμαι θύμα, μωρό μου»

«Όποιος λέει ότι οι λέξεις πληγώνουν δεν έχει φάει ποτέ γροθιά στο πρόσωπο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός

Σχεδόν ένα χρόνο μετά, ο Chris Rock αναφέρεται στην πιο viral στιγμή στη ιστορία των Oscars. Στo χαστούκι που «σημάδεψε» την τελετή των Όσκαρ του 2022, και άφησε το κοινό άναυδο.

Αυτή τη φορά, ο γνωστός κωμικός έγραψε ιστορία στο Netflix το Σάββατο, κάνοντας το πρώτο live event της πλατφόρμας, ενώ επίσης αναφέρθηκε στο πολυσυζητημένο περιστατικό.

«Θα προσπαθήσω να κάνω ένα σόου απόψε χωρίς να προσβάλω κανέναν. Θα βάλω τα δυνατά μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σκανδαλιστεί» δήλωσε αρχικά ο Rock. «Οι άνθρωποι πάντα λένε ότι οι λέξεις πληγώνουν- όποιος λέει ότι οι λέξεις πληγώνουν, δεν έχει φάει ποτέ γροθιά στο πρόσωπο» συμπλήρωσε, με νόημα.

«Όλοι ξέρετε τι μου συνέβη» είπε, εν συνεχεία. «Ακόμα πονάει. Έχω το 'Summertime' να ηχεί στα αυτιά μου. Αλλά δεν είμαι θύμα, μωρό μου. Δεν θα με δείτε ποτέ στην Όπρα να κλαίω».

“Y’all know what happened to me, getting smacked by Suge Smith.” https://t.co/bHAyHDyDP5