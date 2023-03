5 κορυφαία apps που κάνουν τη ζωή κάθε γυναίκας λίγο πιο εύκολη και οργανωμένη

Thank us later για τις εφαρμογές που μπορούν να βελτιώσουν έστω και λίγο την καθημερινότητά σου

Θέλουμε να κάνουμε τις ζωές των γυναικών λίγο πιο εύκολες και λίγο πιο ξέγνοιαστες. Και χωρίς τα κατάλληλα μέσα για το πετύχουμε αυτό, δεν γίνεται. Γι' αυτό και σήμερα θα δούμε κάποια βασικά apps, τα οποία με ένα κλικ μπορείς να τα έχεις στο κινητό σου, και να σου υπενθυμίζουν όλα όσα ξεχνάς. Άλλες φορές, μπορούν να σε κρατούν ασφαλής μέχρι να επιστρέψεις σπίτι. Ενώ άλλες φορές, μπορείς με τη βοήθεια τους να κανείς σωστή διαχείριση των χρημάτων σου και να αποκτήσεις, όσα πραγματικά ήθελες.

Η τεχνολογία δουλεύει για τις γυναίκες και εμείς σου μοιραζόμαστε, εφαρμογές που μας έχουν αλλάξει λίγο - πολύ την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο.

Unearth

Πρόκειται για ένα app, το οποίο διαθέτει και site, και αφορά κυρίως γυναίκες που ταξιδεύουν solo ή με παρέα. Αν υπήρχε ο όρος «φεμινιστικός τουρισμός», θα τον αντιπροσώπευε τέλεια η συγκεκριμένη εφαρμογή, αφού μπορείς να βρεις από ασφαλή ξενοδοχεία για γυναίκες σε ξένες χώρες, μέχρι τα καλύτερα εστιατόρια ξανά με γυναίκες ιδιοκτήτριες, σε οποία χώρα και αν βρίσκεσαι. Οι γυναίκες που ταξιδεύουν και γράφουν στο Unearth έχουν έναν μόνο σκοπό: Να βρουν μαγαζιά, επιχειρήσεις εστίασης με γυναίκες ιδιοκτήτριες, μέρη με τουρισμό αφιερωμένο στις γυναίκες της εκάστοτε χώρας και να αναδείξουν κάθε πολιτισμό μέσα από μια φεμινιστική οπτική.

Mint

Πάμε σε ένα άλλο topic, το οποίο πολλές μας δυσκολεύει. Και φυσικά αφορά τα οικονομικά. Αν δυσκολεύεσαι στη διαχείρηση των χρημάτων σου, προτού ξεκινήσεις και πάλι τις άσκοπες αγορές που δεν θα σε οδηγήσουν πουθενά, γιατί δεν δοκιμάζεις το Mint; Πρόκειται για μια εφαρμογή, δημιουργημένη από ειδικούς στον χώρο της αποταμίευσης και της οικονομίας, οι οποίοι ανάλογα με τις πληροφορίες που τους δίνεις, σου προτείνουν και μια καλή διαχείριση στα χρήματα σου. Θέσε μηνιαίους στόχους και δες το απόθεμα σου να αυξάνεται, με λίγη απλά βοήθεια.

App γυναικολογίας και περιόδου

Θα σε γυρίσω στα πιο κλασικά, αλλά εξίσου σημαντικά. Η γυναικεία μας φύση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μήτρα μας, οπότε οφείλουμε να της δίνουμε τη προσοχή που χρειάζεται. Τα apps περιόδου, τα οποία υπάρχουν σε αφθονία, πέρα από την υπενθύμιση της περιόδου σου, μπορούν πλέον να σου υπενθυμίζουν το ραντεβού για τον γυναικολόγο σου, ανάλογα με τις ανάγκες σου- αλλά και να σε ενημερώνουν για θέματα σχετικά με ενδομητρίωση, κονδυλώματα ή άλλα γυναικολογικά θέματα. Από τις πιο γνωστές εφαρμογές είναι η «Queens Gynecology».

Flipboard

Αν αγαπάς την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία, ή αν απλώς επιθυμείς να μένεις up to date για όλα τα θέματα που τρέχουν, τότε δεν έχεις παρά να κατεβάσεις την Flipboard. Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία σου προσφέρει ενημέρωση, αλλά και γνώση για κάθε θέμα το οποίο εσυ επιλέγεις και σε ενδιαφέρει. Μπορείς να επιλέξεις κατηγορίες που σε αφορούν και να ενημερώνεσαι πάντα πρώτη για εξελίξεις ή τις νέες πληροφορίες.

Noonlight

Για το τέλος αφήσαμε μια εξίσου σημαντική εφαρμογή. Για εκείνες τις νύχτες ή ημέρες που δυστυχώς μπορεί να μη νιώθεις ασφαλής να επιστρέψεις σπίτι σου. Αν λοιπόν έχεις να κανείς μια διαδρομή η οποία σε ανησυχεί και δεν μπορείς να την αποφύγεις, τότε μπορείς να ανοίξεις το συγκεκριμένο app και να πατήσεις το κουμπί που σου εμφανίζεται μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου. Μόλις το αφήσεις, σου ζητάει έναν κωδικό, αν είσαι ασφαλής, τον προσθέτεις. Αν όχι όμως, τότε καλεί τις επαφές που έχεις ορίσει ως emergency ή τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, όπως την αστυνομία της περιοχής.

Και επειδή ξέρω, πως ποτέ δεν χορταίνεις από apps που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα σου, μπορείς επίσης να δοκιμάσεις το Duolingo, αν ψάχνεσαι να μάθεις μια νέα ξένη γλώσσα δωρεάν. Διαφορετικά, για να σε γλιτώσουμε από μια νέα ουρολοίμωξη, μπορείς να δοκιμάσεις το RunPee, αν έχεις μια ευαισθησία σε τέτοια θέματα, ενώ τέλος αν ξεχνάς να πίνεις νερό και αφήνεις τον εαυτό σου να αφυδατώνεται, τσέκαρε το Water Reminder.