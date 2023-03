H Lana Del Rey ξεπέρασε τον χωρισμό της και πλέον είναι αρραβωνιασμένη

Όλα δείχνουν πως η διάσημη τραγουδίστρια έχει κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της, μαζί με τον επίσης μουσικό, Evan Winiker

Πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, η Lana Del Rey μας είχε απασχολήσει με το νέο της άλμπου, με τίτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd». Η ίδια είχε ανακοινώσει την είδηση, εκπλήσσοντας το κοινό της, μιας και εδώ και αρκετά χρόνια είχε επιλέξει να μείνει μακριά από τη μουσική και τα φώτα της δημοσιότητας.

Εκτός αυτού όμως, για την προώθηση του άλμπουμ της είχε κυκλοφορήσει ένα και μόνο billboard. Συνήθως διάσημες πλατείες όπως αυτή της Times Square και πολλών ακόμη πόλεων γεμίζουν με billboards των νέων κυκλοφοριών. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυε όμως για την Del Ray, η οποία επέλεξε να προμοτάρει το νέο της άλμπουμ μόνο στην Tulsa της Οκλαχόμα. Και αν αναρωτιέσαι γιατί επέλεξε αυτή τη πόλη, ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως εκεί μένει ο πρώην σύντροφός της Sean Larkin. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου 6 μήνες, ώσπου χώρισαν το 2020.

Όλη αυτή η ιστορία όμως με τον αστυνομικό και πρώην της Lana, μένει στο παρελθόν μιας και η τραγουδίστρια, έχει νέο πρόσωπο στη ζωή της και όπως φαίνεται έχει πει και το μεγάλο ναι.

Αν και τους τελευταίους μήνες οι δυο μουσικοί κρατούν χαμηλό προφίλ, την «αποκάλυψη» έκανε το μονόπετρο που φορά.

Η Lana Del Rey εμφανίστηκε στο Billboard Women in Music την 1η Μαρτίου φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Τους τελευταίους μήνες οι δημοσιογράφοι την έχουν δει μαζί με τον Evan Winiker, αλλά δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμία επιβεβαίωση από το ζευγάρι.

Splash News

Ο 40χρονος Evan Winiker προέρχεται και ο ίδιος από τον χώρο της μουσικής, αφού στο παρελθόν ήταν μέλος του συγκροτήματος Steel Train με τον τραγουδοποιό/παραγωγό Jack Antonoff. Πριν από το φημολογούμενο ειδύλλιό της με τον Winiker, η Lana Del Ray φέρεται να είχε σχέση με τον μουσικό Jack Donaghue.