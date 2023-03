Gwyneth Paltrow: Νικήτρια στην δικαστική διαμάχη - «Δεν έφταιγε σε τίποτα»

H ευθύνη για το ατύχημα σε πίστα του σκι, στον Τerry Sanderson

Αθώα βγαίνει από τη δίκη για το ατύχημα σε πίστα του σκι η Gwyneth Paltrow, καθώς οι ένορκοι έκριναν πως δεν ευθυνόταν εκείνη για τη σύγκρουση με τον Τerry Sanderson. Με την απόφαση του δικαστηρίου, η Gwyneth Paltrow παίρνει τη συμβολική αποζημίωση του ενός δολαρίου που ζητούσε, ενώ το ύψος των δικαστικών εξόδων- που επίσης διεκδικούσε η ηθοποιός- θα καθοριστεί σε νέα συνεδρίαση.

Gwyneth Paltrow won her court battle over a 2016 ski collision at a Utah ski resort after a jury decided Thursday that the movie star wasn’t at fault for the crash. https://t.co/1Y1hEsaJFO pic.twitter.com/tn6H9ffCjM

Οι ένορκοι του δικαστηρίου κατέληξαν στην απόφασή τους έπειτα από σύσκεψη δύο ωρών και 20 λεπτών, κατά την οποία έκριναν πως ο Τerry Sanderson ευθυνόταν για το ατύχημα.

Το ατύχημα έγινε σε πίστα του σκι στη Γιούτα, το 2016. Τρία χρόνια αργότερα, ο Τerry Sanderson έκανε αγωγή στην ηθοποιό, διεκδικώντας αρχικά 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά λίγο προτού ξεκινήσει η δίκη έριξε τις απαιτήσεις του στα 300.000 δολάρια.

Ο 76χρονος σήμερα Sanderson, κατηγορούσε την Gwyneth Paltrow ότι πέφτοντας πάνω του ενώ έκανε σκι, του προκάλεσε εγκεφαλική κάκωση, κάταγμα σε τέσσερα πλευρά και άλλα σοβαρά τραύματα. Η ηθοποιός του απάντησε με αγωγή, διεκδικώντας ένα δολάριο και τα δικαστικά έξοδα.

Αποχωρώντας από το δικαστήριο, έπειτα από την ανακοίνωση της απόφασης, η ηθοποιός πλησίασε τον Τerry Sanderson, έσκυψε και του είπε «Εύχομαι να είσαι καλά». «Ευχαριστώ αγαπητή», της απάντησε ο 76χρονος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος αργότερα.

«Είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και εκτιμώ όλη τη σκληρή δουλειά του δικαστή Χόλμπεργκ και των ενόρκων. Τους ευχαριστώ για τη σύνεση στη διαχείριση της υπόθεσης», ανέφερε σε δήλωσή της ο ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Sanderson εξέφρασε απογοήτευση για τους χαρακτηρισμούς που ακούστηκαν για εκείνον κατά τη διάρκεια της δίκης. «Αυτό δεν αφορούσε τα στοιχεία για το ατύχημα, έτσι δεν είναι; Άκουσα πώς χαρακτηρίστηκα- ήταν ένα αφήγημα για τη ζωή που έχω ζήσει. Είπαν πράγματα που ήταν απολύτως αναληθή», δήλωσε.

Η δίκη κράτησε δύο εβδομάδες και περιελάμβαναν πολλές καταθέσεις, πέρα από εκείνες των δύο εμπλεκομένων. Μεταξύ αυτών, ήταν και του Craig Ramon, που εμφανίστηκε ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος.

Ο Ramon, μέλος ομαδικής συνομιλίας για το σκι στην οποία συμμετέχει ο Sanderson, κατέθεσε ότι είδε σκιέρ να πέφτει πάνω στην πλάτη του τελευταίου. Από την πλευρά της, η Paltrow περιέγραψε στο δικαστήριο πώς ο Sanderson ήταν εκείνος που έπεσε πάνω της.

Jurors in Gwyneth Paltrow’s ski crash trial said Terry Sanderson was “100 percent” at fault on a slope in Park City, Utah, and awarded the actress $1, the sum she had requested in her countersuit. https://t.co/fzAYfiqwFk pic.twitter.com/RURXP3sKzA