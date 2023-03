Πώς να πεις «Είμαι αθώα» χωρίς να μιλήσεις: Το κατά Gwyneth Paltrow Ευαγγέλιο (μόδας και όχι μόνο)

Ποτέ δεν ξέρεις από που θα πάρεις γνώση, η οποία θα σου είναι χρήσιμη τελικά στο μέλλον

Η Gwyneth Paltrow, η wellness guru, η επιχειρηματίας και ηθοποιός, την τελευταία μιάμιση εβδομάδα μας έχει δώσει αρκετή τροφή για σχόλια πάνω στην limited σειρά της που τιτλοφορείται «Sanderson v. Paltrow».

Αν δεν έχεις ξεμείνει από internet και δεν είσαι ακόμα σε καραντίνα, τότε σίγουρα θα έχεις ακούσει για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, όπου η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός καταθέτει σε αστικό δικαστήριο για την υπόθεση του Terry Sanderson, ενός συνταξιούχου οπτικού με τον οποίο συγκρούστηκε κατά τη διάρκεια του σκι στο Bandana Run στο Deer Valley το 2016.

Από την άλλη, έχει περάσει αρκετός καιρός από όταν η Gwyneth μας απασχόλησε με τις στιλιστικές επιλογές της. Η τελευταία φορά ήταν όταν είχε φορέσει εκείνο το «punk» Alexander McQueen φόρεμα με μεγάλη αποτυχία. Τώρα μας απασχολεί με τα looks -και όχι μόνο- που επιλέγει για τη δίκη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν μια συμφωνία από γήινους τόνους, μαλακά υφάσματα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να εισχωρήσει στο υποσυνείδητό μας και να μας θυμίσει την παιδική μας ηλικία -για προφανείς λόγους. Ειλικρινά αν ο Meisel φωτογράφιζε ακόμα για την ιταλική Vogue, θα είχαμε ένα πολύ σικάτο editorial εμπνευσμένο από αυτή τη δίκη!

Τι μάθαμε λοιπόν από την προσπάθεια της wellness guru -και κατηγορουμένης- Gwyneth Paltrow να πείσει ότι είναι αθώα χωρίς να μιλήσει; Δείτε την παρακάτω λίστα!

Έχεις μια δίκη και είσαι billionaire; Μη την πατήσεις όπως η Martha Stewart και πας στο δικαστήριο με την Birkin τσάντα σου. For the love of God! Φόρεσε ρούχα που θα μπορούσε να φορέσει και ο μέσος ακροατής του δικαστηρίου ή οι δημοσιογράφοι που σε περιμένουν απ΄έξω. Πάρε παράδειγμα την Gwyneth: οι μπότες της είναι Celine; Πιθανόν. Μπορείς να το καταλάβεις με την πρώτη ματιά; Όχι. Τα γυαλιά της είναι Gucci; Ίσως. Μπορείς να το καταλάβεις με την πρώτη ματιά; Όχι. Το παλτό της είναι The Row; Κατά πάσα πιθανότητα. Μπορείς να το καταλάβεις με την πρώτη ματιά; Όχι. Κάνε blend-in με το κοινό και μην ξεχνάς πως τα ουδέτερα χρώματα σε κάνουν όσο αθώα, όσο το χιόνι -σαν το χιόνι που έκανες σκι Gwyneth μου.

«Παίξε» λιγάκι με το υποσυνείδητο το κοινού και προσπάθησε να σε ταυτίσουν με κάτι το αθώο, όπως ένα παιδάκι. Τι καλύτερο λοιπόν από το ροζ χρώμα, που ξεχειλίζει από παιδικότητα, τους φιόγκους, που σε κάνουν να φαίνεσαι εξαιρετικά γλυκιά και φυσικά μην ξεχνάμε τα γιακαδάκια, που έχουν διττή σημασία: και θυμίζουν τη γιαγιά μας και μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια. Ά ρε Gwyneth, πάλι έγραψες!

«Δεν είμαι πολύ καλός στις συμβουλές. Θα σε ενδιέφερε ένα σαρκαστικό σχόλιο;» είχε πει ο Chandler από τα FRIENDS στα μακρινά '90s και αυτό ακριβώς θα κάνεις. Αλλά χωρίς να μιλήσεις, ακριβώς όπως το έκανε η Gwyneth. Έχεις δίκη με έναν συνταξιούχο 75χρονο οπτικό; Φόρεσε -ακόμα και αν δεν τα χρειάζεσαι- γυαλιά, που θα μπορούσε να σου είχε δώσει ο ίδιος όταν εργαζόταν. Ναι Gwyneth, την πιάσαμε την ειρωνεία!

These are exactly the kind of 1980s aviator specs you should wear when being sued by a retired optometrist.



#GwynethPaltrowTrial pic.twitter.com/3qdppwHvut