Η Emily Ratajkowski αποκάλυψε πως είναι με τον Harry Styles εδώ και δύο μήνες και, μάλλον, είναι σοβαρό

Το γνωστό μοντέλο χαρακτήρισε τον νέο της σύντροφο «υπέροχο» και δεν έκρυψε το πόσο ερωτευμένη νιώθει

Αν πίστευες πως τα φιλία της Emily Ratajkowski και του Harry Styles στο Τόκιο, ήταν ένα ακόμη φλερτ, τότε μάλλον έκανες λάθος. Φαίνεται πως αυτός ο δεσμός έχει μακροπρόθεσμες διαθέσεις, αφού η Emily Ratajkowski μίλησε ανοιχτά για την νέα της σχέση, η οποία μετρά εδώ και δυο μήνες και όλοι αισθανθήκαμε πως είναι ιδιαίτερα ερωτευμένη.

Συγκεκριμένα, το διάσημο μοντέλο μιλώντας σε ένα ακόμη επεισόδιο podcast που ηχογραφήθηκε στις 9 Μαρτίου (δύο εβδομάδες προτού εντοπιστεί να φιλάει τον Harry στην Ιαπωνία στις 25 Μαρτίου), αποκάλυψε πως είναι μαζί εδώ και δύο μήνες και χαρακτήρισε τον Styles, «υπέροχο» -αν και ποτέ δεν τον ανέφερε με το όνομά του.

