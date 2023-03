Ο πρώην της Emily Ratajkowski κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από νεαρές κοπέλες

Ο διάσημος παραγωγός ταινιών και πρώην σύζυγός της Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard, φαίνεται να προσέγγισε ανήλικα κορίτσια στο instagram, υποσχόμενος μια λαμπρή καριέρα με σκοπό να συνευρεθεί ερωτικά μαζί τους

Sebastian Bear-McClard και Emily Ratajkowski είχαν παντρευτεί τον Φεβρουάριο του 2018, δυο εβδομάδες μετά την δημοσιοποίηση της σχέσης τους. Στη συνέχεια απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Sylvester Apollo Bear- ωστόσο οι δυο τους ακολούθησαν χωριστούς δρόμους τον περασμένο Σεπτέμβριο, με τα δημοσιεύματα περί απιστίας του Sebastian να κυκλοφορούν και την Emily να τα επιβεβαιώνει με τον δικό της τρόπο.

Η Ratajkowski αναφέρθηκε πολλές φορές στο γεγονός πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στους άντρες, ενώ σε πρόσφατη ομιλία της ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι άντρες σκέφτονται μόνο με τα γεννητικά τους όργανα». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήρθε εχθές στην δημοσιότητα η είδηση, πως ο πρώην σύζυγος της, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.



EXCLUSIVE: Sebastian Bear-McClard, the estranged husband of Emily Ratajkowski who has produced the three most recent films of the Safdie brothers, has been accused of sexual misconduct by multiple women. https://t.co/yjQST2nR0L pic.twitter.com/xDpUYvTLg2