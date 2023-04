Επικεφαλής ΔΝΤ: Ανησυχητικές οι προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη

Οι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, αυξάνουν τον κίνδυνο για πείνα και φτώχεια

Μετά της δηλώσεις από τον CEO της UniCredit, να προειδοποιεί για αβέβαιο οικονομικό μέλλον και πως «σχεδόν αναπόφευκτο ότι κάτι κακό θα συμβεί», σχετικά με την οικονομία- έχουμε και την προειδοποίηση από το ΔΝΤ, το οποίο κάνει λόγο για ανησυχητικές προβλέψεις.



Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει γύρω στο 3% για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ανάπτυξη είναι χαμηλότερη από το περσινό 3,4% και ακόμη πιο κάτω από τον μέσο όρο του 3,8%, αυξάνοντας τον κίνδυνο της πείνας και της παγκόσμιας φτώχειας. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, απέδωσε την αβέβαιη κατάσταση, στα υψηλά επιτόκια, τις χρεοκοπίες των αμερικανικών τραπεζών και τις γεωπολιτικές διαιρέσεις στην Ευρώπη.



«Αυτή είναι η χαμηλότερη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την ανάπτυξη από το 1990 και είναι πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο του 3,8% των δύο τελευταίων δεκαετιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

“There is simply no way that interest rates would go up so much after being low for so long ," according to IMF Managing Director Kristalina Georgieva.



