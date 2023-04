Στίχοι τραγουδιών που έγιναν καθημερινότητά μας (και μας εκφράζουν απόλυτα)

Όταν αγαπάς την pop κουλτούρα και εκείνη στο ανταποδίδει

Πόσες φορές ταυτίστηκες πλήρως με έναν στίχο; Πόσες φορές τον χρησιμοποίησες για να εκφράσεις απόλυτα αυτό που νιώθεις; Αλλά και πόσες φορές αναφέρθηκες σε στίχους, ως «αυθεντία»;



Ομολογουμένως τα τραγούδια που ακούμε μας διαμορφώνουν. Ξεκλέβουμε τους στίχους που ξεχωρίζουν από αυτά, και τα προσαρμόζουμε με ένα τρόπο σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Για να καταλάβεις καλύτερα τι εννοούμε, θυμάσαι που πριν κάποιο καιρό η φράση «Hello darkness my old friend», είχε γίνει δεύτερο όνομα του καθενός; Κάπως έτσι, πολλές ακόμη φράσεις, έρχονται για να μείνουν ή να φύγουν ή σίγουρα να μας εκφράσουν:



«Hello, it's me» (Adele) - Παραδέξου ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου, και εσύ σήκωσες το τηλέφωνο σου και απάντησες κάπως έτσι.

«I can buy myself flowers» (Miley Cyrus) - Είναι και από τα πιο πρόσφατα. Χώρισες, δεν χώρισες, αναφέρθηκες ή όχι στον πρώην σου, όλα πάντως γύριζαν από αυτήν τη φράση, η οποία αποδεικνύει πως μπορείς και μόνη σου να περάσεις καλά, πέρα από το να αγοράσεις όντως λουλούδια στον εαυτό σου.

«Cause he seems like he's good for you» (Τhe Weeknd) - Ακόμη και αν δεν το είπες, τουλάχιστον το σκέφτηκες ή το ένιωσες βαθιά όταν είδες κάποια νέα σχέση, ενός πρώην σου (και ας μη θες να το παραδεχτείς).



«It's me, hi, i'm the problem it's me» (Taylor Swift) - Έπαιζε και εσένα non stop στο μυαλό σου μόλις άκουσες τις συγκεκριμένες λέξεις σε κάποιο random βίντεο στο TikTok;



«Su - su - summertime sadness» (Lana Del Rey) - Στα πιο παλιά, κλασσικά και αγαπημένα, που σύντομα θα επιστρέψουν σε κάποια άκυρη λεζάντα φωτογραφίας ή story, εκείνου που ποστάρει ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

«You used to call me on my cellphone» (Drake) - Ναι ναι, ακόμη το θυμόμαστε.



«I’m looking right at the other half of me» (Justin Timberlake) - Καλή φράση για να περιγράψεις κάθε crush σου, στην κολλητή/ο σου.



«Feeling good living better» (Drake) - Συνήθως πάρταρες και το σκεφτόσουν ή ακόμη χειρότερα, τολμούσες και να το πεις φωναχτά.



«Τι σόι άντρας είσαι εσύ ρωτώ» (Βανδή) - Αυτός ο στίχος δεν παλιώνει ποτέ. Με το που μπει σε μαγαζί/ βίντεο/ ραδιόφωνο, όλοι και όλες μαζί, γίνονται μια φωνή.