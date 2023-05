ΗΠΑ: Τιμώρησαν γυναικολόγο που έκανε άμβλωση σε 10χρονη μετά από βιασμό

Η υπόθεση και τιμωρία της γυναικολόγου Caitlin Bernard, με σκοπό να τρομοκρατήσουν κάθε ευσυνείδητο γιατρό των ΗΠΑ

Ένα 10χρονο κορίτσι από το Οχάιο, βιάστηκε 2 φορές από τον 27χρονο Gerson Fuentes τον περασμένο Ιούνιο, τον ίδιο μήνα που το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε το νόμο Roe v. Wade, σε μια απόφαση με ψήφους 6-3 και επικύρωσε το νόμο του Μισισίπι που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους και απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Η απόφαση αυτή οδήγησε στις απαγορεύσεις των αμβλώσεων σχεδόν στις μισές πολιτείες των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες γυναίκες να αναγκάζονται είτε να κυοφορήσουν, είτε να ταξιδέψουν σε άλλες περιοχές όπου μπορούν να προχωρήσουν σε άμβλωση. Να σημειωθεί πως ο νόμος του Μισισίπι, επιτρέπει τις αμβλώσεις μόνο όταν υπάρχει ”ιατρικός λόγος έκτακτης ανάγκης” ή ”σοβαρή ανωμαλία του εμβρύου” αλλά δεν προβλέπει εξαίρεση για τις εγκυμοσύνες που είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας.

Έτσι λοιπόν η 10χρονη από το Οχάιο δεν μπορούσε να προβεί σε έκτρωση, με αποτέλεσμα να φτάσει στην κοντινότερη πολιτεία, αυτή της Ιντιάνα, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Και στην Ιντιάνα απαγορεύονταν οι αμβλώσεις, ωστόσο η γυναικολόγος Caitlin Bernard θέλησε να βοηθήσει την 10χρονη και να σεβαστεί την επιλογή της.

Την προηγούμενη Πέμπτη όμως, η γυναικολόγος της 10χρονης τιμωρήθηκε με επίπληξη και πρόστιμο, επειδή συζήτησε ανοιχτά την υπόθεση (χωρίς να αναφέρει όνομα) και προχώρησε σε άμβλωση παρά τον νόμο. Στην Bernard επεβλήθει πρόστιμο ύψους 3.000 δολαρίων και θα της επιδοθεί επιστολή επίπληξης, αλλά θα της επιτραπεί να διατηρήσει την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Dr. Caitlin Bernard is a principled, compassionate, skilled colleague and and it should be deeply unsettling to all of us (especially other healthcare professionals) to witness the way she has been treated by Indiana and Ohio. https://t.co/XqcT5rkMAW