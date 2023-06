Titan: Ακούστηκαν ήχοι από το εξαφανισμένο υποβρύχιο και ξυπνούν ελπίδες για επιζώντες

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το σύστημα «Sonar» συνέλαβε ήχους από χτυπήματα χθες Τρίτη, κάτω από το νερό

Από την Κυριακή αγνοείται το τουριστικό υποβρύχιο, το οποίο ξεκίνησε την περιήγηση του στο ναυάγιο του Τιτανικού, με πλήρωμα 5 ατόμων. Περίπου μια ώρα μετά την κατάδυση του όμως, έχασε κάθε επαφή με τον μητρικό σταθμό, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ώρες να έχει κινητοποιηθεί μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό τους.



Το πλήρωμα όμως δεν θα έχει παροχή οξυγόνου για πολλές ακόμη ημέρες, καθώς υπολογίζεται πως απομένουν ακόμη 36 ώρες οξυγόνου, μέχρι και την Πέμπτη. Και ενώ ο εντοπισμός του υποβρυχίου είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, έρχονται και οι πρώτες ελπίδες για ζωή.



Σύμφωνα με το CNN, το σύστημα sonar συνέλαβε ήχους από χτυπήματα χθες Τρίτη κάτω από το νερό, ενώ έψαχνε για το τουριστικό υποβρύχιο με τους πέντε επιβαίνοντες, αναφέρει εσωτερικό υπόμνημα της αμερικανικής κυβέρνησης για την έρευνα.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2 Εξαφάνιση Titan: Πρώην Κυβερνήτης Υποβρυχίου μιλά στο JennyGr για τα πιθανά σενάρια June 21, 2023

Οι ήχοι ακούγονταν ανά μισή ώρα. Τέσσερις ώρες αργότερα τα συστήματα Sonar, που μπορούν να συλλάβουν ήχους σε μεγάλα βάθη στη θάλασσα, κατέγραψαν τους ίδιους ήχους αναφέρεται στο υπόμνημα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, που δεν διευκρινίζει, όμως, πότε καταγράφηκαν οι ήχοι ή για πόσο διάστημα συνεχίζονταν.

Το υποβρύχιο Titan λίγο πριν την βύθιση του / @actionaviation



Μια μεταγενέστερη ενημέρωση που εστάλη το βράδυ της Τρίτης υποδηλώνει ότι ακούστηκαν περισσότεροι ήχοι, αν και δεν περιγράφηκαν ως «χτύπημα». Η είδηση ωστόσο, αναπτερώνει τις ελπίδες για επιζώντες, ενώ την ίδια στιγμή, Καναδικό αεροσκάφος P3 εντόπισε ένα λευκό ορθογώνιο αντικείμενο στο νερό.

Οι 3 επιβαίνοντες του εξαφανισμένου υποβρυχίου

Στο υποβρύχιο βρίσκονται δυο ακόμη μέλη, ένας οδηγός και ένας ακόμη χειριστής.

TITANIC Tourists Missing: Sky News reports 3 of the 5 pasengers in the missing sub 4000 meters deep somewhere near the Titanic have been named:

French submersible pilot, Paul-Henry Nargeolet, #OceanGate Expeditions CEO Stockton Rush

and UK billionaire Harding.

Rescue is underway pic.twitter.com/2XRKEl9zyD June 20, 2023

Μια λέσχη εξερευνητών, η Explorers Club, η οποία ιδρύθηκε από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Hamish Harding (ο οποίος βρίσκεται στο εξαφανισμένο υποβρύχιο Titan), υποστηρίζει ότι τα δεδομένα από τη ζώνη ερευνών υποδηλώνουν ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να είναι ζωντανοί. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του The Explorers Club ισχυρίστηκε ότι «σημεία ζωής» τους είχαν δώσει «αφορμή για ελπίδα»

Message from President Richard Garriott Regarding the Ongoing Titanic Search and Rescue Mission pic.twitter.com/ec7YX5VQCY — ExplorersClub (@ExplorersClub) June 21, 2023

Όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται ο πολυεθνικός αγώνας ενάντια στον χρόνο για να βρεθεί το υποβρύχιο και οι πέντε επιβάτες του πριν τελειώσει το οξυγόνο τους, (που αρκεί για άλλες 35 περίπου ώρες). Περισσότερα πλοία και αεροσκάφη έχουν ενταχθεί στην αποστολή, ενώ μέχρι και εχθές Τρίτη, είχε ερευνηθεί μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μιλίων και οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφερε η υπηρεσία.

Σήμερα Τετάρτη, γύρω στις 20:00 τοπική ώρα αναμένεται να φθάσει στο σημείο των ερευνών το ερευνητικό σκάφος Atalante, εξοπλισμένο με το αυτόνομο βαθυσκάφος – ρομπότ Victor 6000 για να ενισχύσει την προσπάθεια εντοπισμού του Titan.