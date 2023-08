Google: Να πώς μπορείς να διαγράψεις τον εαυτό σου από τα αποτελέσματα αναζήτησης

Το νέο εργαλείο που σου επιτρέπει να διαγράψεις τα ίχνη σου και να μην εμφανίζεσαι στις αναζητήσεις

Κανείς δεν θα ήθελε την διεύθυνση του σπιτιού του ή το τηλέφωνο του, να βρίσκονται στη Google, και με ένα κλικ να γίνονται προσβάσιμα σε όλους. Ωστόσο, πολλά προσωπικά δεδομένα μπορούν να καταλήξουν πολύ εύκολα και γρήγορα στο διαδίκτυο. Για την ακρίβεια, μπορεί εσύ να τα έχεις προσθέσει για άλλους λόγους, πχ όταν θες να δημιουργήσεις ένα προφίλ στα social media, και τελικά βλέπεις αυτές τις πληροφορίες παντού με μια αναζήτησή.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είχε δημιουργήσει έντονη ανησυχία, με αποτέλεσμα η Google, να αναλαμβάνει δράση και να δημιουργεί ένα νέο εργαλείο, το οποίο σου επιτρέπει να σβήσεις στον εαυτό σου και πληροφορίες που σε αφορούν, από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

You can also set up alerts for whenever your home address, phone number, or email address appears in Search. https://t.co/2HLCMWGVMB