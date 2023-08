Στην Ανταρκτική ανακάλυψαν νέο πλάσμα που μοιάζει με το Facehugger του «Alien». Καλά θα πάει αυτό

Πρόκειται για ένα νέο είδος που ανήκει στα κρινοειδή και ζει 1 χιλιόμετρο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

Η ανακάλυψη των Ωκεανών, είναι σίγουρα μια υπόθεση που προκαλεί ενθουσιασμό, ενδιαφέρον, αλλά πολλές φορές και τρόμο. Οι επιστήμονες συνεχίζουν τις έρευνες τους, και αυτή τη φορά έχουν να παρουσιάσουν για πρώτη φορά ένα νέο πλάσμα το οποίο εντοπίστηκε στον βυθό της Ανταρκτικής.

Το Antarctic strawberry feather star (Promachocrinus fragarius), όπως ονομάστηκε, διαθέτει 20 πλοκάμια τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 20 εκατοστά στο μήκος. Το όνομα του παραπέμπει στη φράουλα (strawberry) και όχι τυχαία.

Στην απόπειρα τους να ανακαλύψουν περισσότερα γι’ αυτό το νέο πλάσμα, οι επιστήμονες αφαίρεσαν μερικά πλοκάμια και οδηγήθηκαν στη βάση τους, η οποία μοιάζει με φράουλα. Σύμφωνα με τους ίδιους τουλάχιστον, γιατί στο κοινό μοιάζει περισσότερο με το Facehugger του Alien.

Τα πλοκάμια του, κυρίως τα πιο λεπτά, βοηθούν το συγκεκριμένο πλάσμα να μένει σταθερό στον πυθμένα, ενώ τα μεγαλύτερα πλοκάμια του, το βοηθούν να μετακινείται στον βυθό της θάλασσας.

Promachocrinus fragarius is a newly discovered species of crinoid with 20 arms. The team which discovered the species said it was dubbed the 'Antarctic strawberry feather star' due to "the resemblance of its body to a strawberry".



[read more: https://t.co/nLvooxoOdv] pic.twitter.com/Lb8wIAT23E