Άιφελ: Τουρίστας είχε έμπνευση και έπεσε με αλεξίπτωτο από τον Πύργο - Μόλις προσγειώθηκε τον συνέλαβαν

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό στο Παρίσι

Από τότε που έγινε γνωστή η είδηση πως ένα αλεξιπτωτιστής αποφάσισε να πέσει από τον Πύργο του Άιφελ, -το διαδίκτυο δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει γι΄αυτόν.

Όπως ο ίδιος είπε, είχε έμπνευση και έτσι αποφάσισε λίγο πριν τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης (πολύ πριν από την ώρα που ανοίγει για τους επισκέπτες ο Πύργος) να ανέβει στην περίμετρο του μνημείου. Οι φρουροί τον εντόπισαν, αλλά εκείνος πρόλαβε να φτάσει στην κορυφή, προτού τον σταματήσουν.

