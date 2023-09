Έλον Μάσκ: Απέκτησε το 11ο παιδί του - Δεν θέλεις να μάθεις το όνομα που του έδωσε

Ο δισεκατομμυριούχος Μάσκ, έχει αποκτήσει συνολικά 11 παιδιά, με 3 διαφορετικές συντρόφους του

Το 11ο παιδί του, και το 3ο με την τραγουδίστρια Grimes απέκτησε ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έχει μια πλούσια παράδοση στα πολύ περίεργα, αλλόκοτα και ξεχωριστά ονόματα που επιλέγει να δώσει στους απογόνους του.

Και αυτή τη φορά, ο δισεκατομμυριούχος της Τέσλα, απέκτησε κρυφά ένα τρίτο παιδί με την Grimes, στο οποίο έδωσαν το όνομα Techno Mechanicus. Σύμφωνα με μια νέα βιβλιοκριτική που δημοσιεύτηκε από τους New York Times για την επερχόμενη βιογραφία του μεγιστάνα της τεχνολογίας, αναφέρεται εν συντομία, πως το 3ο παιδί του Μασκ με την τραγουδίστρια του «Genesis», φέρει το παρατσούκλι «Tau».

Elon Musk welcomes secret son - his 11th child - with very unusual name https://t.co/l3YDhVZI92