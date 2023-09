Το Burger Fest Vol 9 είναι μια αξέχαστη (και όχι μόνο γαστρονομική) εμπειρία στο Γκάζι

Από τα κορυφαία μπέργκερ μέχρι τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, όλα είναι εκεί και σε περιμένουν για μία συναρπαστική εμπειρία.

Η Πέμπτη είναι το νέο Σάββατο λέει ο σοφός λαός και, αν όλες οι Πέμπτες ήταν όπως αυτή που μας πέρασε (21/9), τότε η ρήση βγάζει απόλυτη λογική. Γιατί πολύ απλά, όταν η ώρα πήγε 17:00, οι πόρτες στο Αμαξοστάσιο στο Γκάζι άνοιξαν και το Burger Fest Vol 9 άρχισε να υποδέχεται τους λάτρεις του καλού burger αλλά και γενικά των ωραίων εμπειριών.

Εμείς, φυσικά, δε θα μπορούσαμε να λείπουμε από τον πιο γευστικό θεσμό της πόλης και είμαστε εδώ για να σου μεταφέρουμε την εμπειρία μας και να καταλάβεις γιατί δεν πρέπει με τίποτα να το χάσεις.

Τα κορυφαία burgers της πόλης μαζεμένα σε ένα σημείο

Τίποτα δε συναγωνίζεται με ένα ζουμερό burger. Ξέρεις εκείνο που κάθε μπουκιά είναι μεστή σε γεύση και σε κάνει να νιώθεις στον ουρανίσκο σου ό,τι υλικά έχεις βάλει μέσα. Ε, λοιπόν, μπαίνοντας στο Αμαξοστάσιο, δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Caprus, Comet Street Gourmet Athens, Hurry Up Street Food Resto, Melt burgers, PAX Burgers, RAW Street Burger, RnD Burgers, Sam Burgers, Smash'n Bun, Tarantino Burgers Athens, The Smashers Burgers, Tsiken The Van, The Convoy powered by gcb και Tyson ετοιμάζουν τις πιο λαχταριστές τους συνταγές για να διαλέξεις.

Η αλήθεια είναι πως εμείς δεν περιοριστήκαμε μόνο σε ένα burger, γιατί όταν τα βλέπεις όλα στη σειρά να σε περιμένουν με τις πατατούλες τους δίπλα, δεν μπορείς να αντισταθείς. Πήραμε, λοιπόν, τα διάφορα, καθίσαμε στα τραπέζια που βρίσκονται στη μέση του Αμαξοστασίου και απολαύσαμε θεϊκές γεύσεις παρέα με το αναψυκτικό ή την μπίρα μας (ανάλογα τα γούστα του καθενός).

Μετά από το αλμυρό, τι θέλεις; Ένα γλυκό να ολοκληρώσει όπως πρέπει το γεύμα. Και δε χρειάζεται να πας μακριά. Μέσα στο Αμαξοστάσιο, ακριβώς απέναντι από τα burger, θα βρεις τα SweetSpoon Athens, Zuccherino και Λουκουμάδες “Μποέμ” που θα σου προσφέρουν τα πιο λαχταριστά επιδόρπια.

Αν νομίζεις, όμως, πως η εμπειρία τελειώνει εδώ, κάνεις μεγάλο λάθος.

Εσύ ξέρεις να ψήνεις;

Σίγουρα ξέρεις να απολαμβάνεις ένα burger, αλλά μπορείς να το φτιάξεις σωστά; Στο Burger Fest, κάθε απόγευμα, θα σε περιμένουν καταξιωμένοι Grill Masters, όπως ο Τίμος Ζαχαράτος, οι οποίοι θα σου δείξουν πώς να φτιάχνεις κορυφαία, ζουμερά burger. Από αυτούς θα μάθεις μυστικά που μόνο πραγματικοί ψήστες γνωρίζουν και θα παρακολουθήσεις ένα masterclass που θα σε κάνει Top του είδους.

Live acts με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες

Το πρώτο τετραήμερο του Burger Fest, ένα εντυπωσιακό line-up με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες πέρασε από το stage του φεστιβάλ. Mente Fuerte (21/9), Stereo MCs (22/9), Yucatan (23/9) και Street Outdoors (24/9) πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό. Και η συνέχεια φέρνει Locomondo, Εισβολέα full band, Alcatrash και Cayetano, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν επικά την έξοδό σου.

Δες αναλυτικά:

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

21:30-23:30 Locomondo

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

21:30-23:30 Εισβολέας full band

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

21:30-23:30 Alcatrash

Κυριακή 1 Οκτωβρίου

21:30-23:30 Cayetano Live

Το πρώτο τετραήμερο (21-24 Σεπτεμβρίου) ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία. Κλείσε τα εισιτήριά σου για το επόμενο (28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου) εδώ. Τέτοια εμπειρία δε χάνεται!