Ισραήλ: Η ιστορία 30χρονης που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς - Περιέφεραν το άψυχο σώμα της στους δρόμους

Τραγικό θάνατο στο Ισραήλ βρήκε μία γυναίκα από τη Γερμανία, η οποία δολοφονήθηκε από μέλη της Χαμάς. Η 30χρονη Shani Louk βρισκόταν σε ένα μουσικό φεστιβάλ για την ειρήνη, όταν συνελήφθη από μέλη της Χαμάς, μετά την επίθεση στο Ισραήλ που άφησε πίσω εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Σοκαριστικές φωτογραφίες από την αποτρόπαια δολοφονία της κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αποτροπιασμό. Μάλιστα στα πλάνα φαίνονται μαχητές της Χαμάς να περιφέρουν σε αγροτικό το άψυχο κορμί της γυναίκας.

Palestinian terrorists invaded a festival where hundreds of Israelis were camping out for the Shemini Atzeret holiday.



The panic caused by this is evident on the fades of the civilians being targeted by heavily armed militants.



Pray for Israel. pic.twitter.com/l6zviWr2hy