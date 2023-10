Το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο - Έρχεται «σκληρό χτύπημα» στη Γάζα

Σε περισσότερους από 700 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά την επίθεση που εξαπέλυσε χθες η Χαμάς στο Ισραήλ και τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα που ακολούθησαν.

Ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς ανήλθε σε 400, όπως μετέδωσαν ισραηλινοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Ο αριθμός των Παλαιστίνιων νεκρών ανέρχεται σε 313, σύμφωνα με παλαιστίνιους αξιωματούχους υγεία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να μάχονται με ένοπλους από τη Γάζα στο ισραηλινό έδαφος ενώ η ισραηλινή αστυνομία δημοσίευσε τα ονόματα 30 αξιωματικών της που σκοτώθηκαν σε μάχες με τη Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος. Μεταξύ αυτών ήταν και μέλη της τακτικής αστυνομικής δύναμης, της αστυνομίας των συνόρων και κομάντος της αντιτρομοκρατικής μονάδας.

