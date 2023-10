The Watcher: Η βία κυβερνά σειρές, εκπομπές και πάνελ και ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε, ξανά, την καλύτερη ατάκα της εβδομάδας

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Την ατάκα της εβδομάδας, ίσως και του μήνα, σίγουρα μια φράση που χαρακτηρίζει λιτά, συνοπτικά και ουσιαστικά το ξεκίνημα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, είπε η Δήμητρα Παπαδόπουλου, στην καινούρια εκπομπή του Κώστα Τσουρού στο Mega: “Να μετριάσουμε τη βία στη μυθοπλασία, γιατί έχουμε εξοκείλει…” και κατ’ επέκταση “...ό,τι βλέπουμε, γινόμαστε”. Κι αυτό που βλέπουμε φέτος στη μυθοπλασία είναι φόνοι, βιασμοί, αποκεφαλισμοί, δολοφονίες μωρών και σκύλων -ανάμεσα σε πυρκαγιές, ναυάγια και εκδικητικά πνεύματα.

* Να πιάσουμε τις νέες σειρές μία μία; Η “Μάγισσα” ξεκίνησε με μια δολοφονία βρέφους, ένα μίνι πόλεμο κι ένα αποκεφαλισμό, οι “Πανθέοι” με το μαχαίρωμα μιας γυναίκας και μια δολοφονία, το “Ναυάγιο” με έναν φόνο και μια κλοπή ιερού κειμηλίου, η “Παραλία” και το “Προξενιό της Ιουλίας” με μια δολοφονία το καθένα, η “Πυρκαγιά” με μια μεγάλη φωτιά, για την οποία ευθύνονται κακοί πλούσιοι με θύματα καλούς φτωχούς, ο “Γιατρός” με μια απόπειρα δολοφονίας (τουλάχιστον δεν είχαμε νεκρό, παρακαλώ να καταγραφεί), οι “Ψυχοκόρες” με ένα πνίξιμο σκύλου, ένα βιασμό, εγκλεισμούς, βασανιστήρια και στέρηση φαγητού και νερού. Κι ακόμα είμαστε μόλις στον πρώτο μήνα προβολής τους. Τι θα γίνει δηλαδή στη συνέχεια; (Σε ένα δυστοπικό μέλλον, θα καταντήσουμε να βλέπουμε “Fame Story” με Κοκλώνη -και θα μας αρέσει κιόλας...)

* Κι αν συμπεριλάβουμε σε όλο αυτό το κύμα βίας των νέων σίριαλ και τις σειρές που συνεχίζονται από τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε ότι η ζωή στην ελληνική μυθοπλασία κάνει τον κόσμο του “Game of Thrones” να δείχνει ροζ σαν της Barbie. Στο “Σασμό” βρίσκει εφαρμογή η φράση που λέει ότι “ο καλύτερος έχει σκοτώσει τον αδερφό του” -ή έστω έναν πρωτοξάδερφο- κι ο Μπισμπίκης έκανε είσοδο με πολύ άγριες διαθέσεις, ενώ στη “Γη της ελιάς” οι δολοφονίες είναι πιο συχνές κι από τη χρήση της φράσης “εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθεια” από τον Αχιλλέα Μπέο.

* Προσοχή, αν στη μυθοπλασία, βλέπουμε κυρίως βία σε όλες τις μορφές της και στην πραγματική ζωή τον Αχιλλέα Μπέο, προφανώς, κινδυνεύουμε.

* Ευτυχώς, υπάρχουν και πρόσωπα όπως ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος στην επίθεση ομοφοβίας των ημερών, ήρθε να απλοποιήσει κάθε δημιουργημένη (ψευτο)περιπλοκότητα του αυτονόητου: “Ας μη συζητήσουμε για το κρεβάτι μας, ας συζητήσουμε για τις πλατείες σας”. Το θέμα μας δεν είναι το κρεβάτι κανενός, αλλά όσα λέγονται στις πλατείες, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, κερδίζοντας επευφημίες και χειροκροτήματα. Αυτά είναι το δάσος κι ο -αυτοπροσδιοριζόμενος- ως απλός, λαϊκός κι αυθεντικός κ. Μπέος, ένα απλό, λαϊκό, μικρό, δεντράκι…

* Στη βία της μυθοπλασίας, τη δική τους πινελιά έρχονται να προσθέσουν ριάλιτι όπως η “Φάρμα”, όπου επίσης άναψαν νωρίς τα αίματα (μήπως τους έχουν κρυφά τηλεόραση και τους βάζουν να βλέπουν σίριαλ;). Οι παίκτες ήδη τσακώνονται καθημερινά μεταξύ τους, με αποκορύφωμα τη σκηνή στην οποία ένας εξ αυτών αναποδογύρισε ένα ράντζο κι έτρεξε να πιάσει από τον λαιμό συμπαίκτη του -σε μια έκρηξη, που θα ζήλευε κι ο Τάκης Καραγκούνιας. Κι ύστερα αποχώρησε οικειοθελώς, γιατί όπως είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, στη “Φάρμα” δεν ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές! Ας μείνουμε μόνο στους καβγάδες, λοιπόν (άντε και κανένα αναποδογυρισμένο ραντζάκι το πολύ...).

* Ευτυχώς, υπάρχουν εκπομπές που προσφέρουν ηρεμία και γαλήνη, όπως η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου -όπου, ευτυχώς, δεν υπάρχουν ράντζα. Δεν χρειάζεται καν σπίθα για να ξεσπάσει πυρκαγιά ανάμεσα στους συνεργάτες της εκπομπής και να αρχίσουν να ωρύονται ο ένας στον άλλο. Σταθερά highlight παραμένει η σχέση της παρουσιάστριας με τον Αντρέα Μικρούτσικο, με τον οποίο διαφωνούν σε καθημερινή βάση, αγριοκοιτάζονται, πετούν ειρωνείες, αφήνουν υπονοούμενα και μουρμουρητά. Κι η ζωή συνεχίζεται στη “Super Κατερίνα” με super κεφάτη διάθεση στην όμορφη παρέα.

* Ένα νέο τηλεοπτικό είδος ριάλιτι με σενάριο, ήρθε να λανσάρει το ανεκδιήγητο “I am a celebrity, get me out of here”, που προφανώς θέλει να καλύψει το φετινό κενό στην κωμωδία. Μόνο που είναι κακοπαιγμένη, κακοσκηνοθετημένη, έχει κακό σενάριο, παιδικό χιούμορ και καβγάδες - σκετσάκια, τραβηγμένα απ’ τον λαιμό. Στην πρεμιέρα, πάντως, ξεχώρισε ο Σταμάτης Γαρδέλης. Όχι γιατί τσακώθηκε σε έναν από το πουθενά καυγά με τον Τάσο Ξιαρχόπουλο. Ούτε γιατί έκανε ομοφοβικά σχόλια, νομίζοντας ότι θα κοπούν στο μοντάζ -γιατί ήταν εκτός σεναρίου να υποθέσω; Αλλά για την επιμονή του να του φέρει ο συμπαίκτης του πίσω την μπαντάνα του, γιατί χωρίς αυτήν έμεινε σαν τον Δία χωρίς το αστροπελέκι του.

* Να σημειωθεί ότι το νέο ριάλιτι έδειξε από την αρχή πως αποτελεί μια πανάκριβη υπερπαραγωγή. Στις πρώτες δοκιμασίες, μάλιστα, τα έπαθλα ήταν ράντζα (λογικό, να ‘χουν κάτι να πετάνε, αν χρειαστεί) και ζελεδάκια. Προσωπική παράκληση, σε επόμενο, μια μπαντάνα για τον Γαρδέλη.

Αυτά προς το παρόν. A bientot, που λένε και στο χωριό μου.