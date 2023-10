Τζόρτζια Μελόνι: Ανακοίνωσε το διαζύγιό της μετά τα σεξιστικά σχόλια του συζύγου της

«Η σχέση μου με τον Αντρέα Τζιαμπρούνο, τελειώνει εδώ», έγραψε η πρωθυπουργός της Ιταλίας

Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα δημόσια πως χώρισε με τον Αντρέα Τζιαμπρούνο, σύντροφο της επί 10 χρόνια. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον δημοσιογράφο, μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε ο ίδιος σχετικά με σεξιστικά σχόλια που έκανε σε ζωντανή εκπομπή.

«Η σχέση μου με τον Αντρέα Τζιαμπρούνο, η οποία διήρκεσε σχεδόν 10 χρόνια, τελειώνει εδώ», έγραψε η Μελόνι. «Οι δρόμοι μας έχουν αποκλίνει εδώ και αρκετό καιρό και ήρθε η ώρα να το δημοσιοποιήσουμε», πρόσθεσε. «Τον ευχαριστώ για τα υπέροχα χρόνια που περάσαμε μαζί, για τις δυσκολίες που περάσαμε και για το ό,τι μου χάρισε το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, που είναι η κόρη μας Τζινέβρα. Οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει εδώ και καιρό και έχει έρθει η ώρα να το ανακοινώσουμε.

Θα υπερασπιστώ αυτό που ήμασταν, θα υπερασπιστώ τη φιλία μας και θα υπερασπιστώ, με κάθε κόστος, ένα επτάχρονο κορίτσι που αγαπά τη μητέρα του και αγαπά τον πατέρα του, όπως δεν θα μπορούσα να αγαπήσω τον δικό μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω γι' αυτό.

ΥΓ. Όλοι όσοι ήλπιζαν να με αποδυναμώσουν χτυπώντας με στο σπίτι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όσο κι αν η σταγόνα ελπίζει να σκάψει την πέτρα, η πέτρα παραμένει πέτρα και η σταγόνα είναι μόνο νερό».

Ο Τζιαμπρούνο είναι παρουσιαστής ειδησεογραφικής εκπομπής που προβάλλεται από τη Mediaset, του ομίλου μέσων ενημέρωσης MFE (MFEB.MI) που ανήκει στους κληρονόμους του εκλιπόντος Σίλβιο Μπερλουσκόνι, πρώην πρωθυπουργού και συμμάχου της Μελόνι.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και έφερε τον χωρισμό, ήταν ένα βίντεο που μετέδωσε η σατιρική εκπομπή Striscia la Notizia από τα παρασκήνια της εκπομπής που παρουσίαζε ο Τζιαμπρούνο στο κανάλι Rete4.

Στο απόσπασμα αυτό o πρώην σύντροφος της Μελόνι ακούγεται να χαριεντίζεται με μια συνάδελφό του προς την οποία λέει «γιατί δεν σε γνώρισα νωρίτερα;» ενώ παράλληλα την επαινεί για τις στιλιστικές της επιλογές και την ακουμπάει στην πλάτη.

Στο ίδιο απόσπασμα ο Τζιαμπρούνο φαίνεται να χαϊδεύει τα γεννητικά του όργανα και να διαμαρτύρεται για την κριτική που έχει δεχθεί για την κόμμωση: «Δεν θα μου σπάσουν το α... με την κόμμωση, είμαι 42 ετών και έχω μαλλιά, όλοι εδώ μέσα είναι φαλακροί». «Για μένα η μόνη γνώμη που μετράει είναι της Βιβιάνα» προσθέτει αναφερόμενος στην δημοσιογράφο Βιβιάνα Τζουλιέλμι επαινόντας το χρώμα του φορέματός της.

#IEWorld | Italian Prime Minister Giorgia Meloni said she has separated from her television journalist partner Andrea Giambrunohttps://t.co/PDEtHWAVGW