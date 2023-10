The Watcher: Η Αντζελίνα Τζολί και η καρέκλα που γράφει ιστορία, η αποδόμηση του γόη με τις φράντζες και το cringe που μας κερνούν αδιάκοπα οι Έλληνες παρουσιαστές

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Η στήλη, σήμερα, δεν μπορεί παρά να είναι αφιερωμένη στο τετραήμερο της Αντζελίνα Τζολί στο Κατάκολο Ηλείας, για το οποίο μέσα από τηλεοπτικά ρεπορτάζ μάθαμε ουσιαστικές λεπτομέρειες όπως: έκανε ένα νεύμα και είπε ένα “γεια σας”, όλοι της κάθονται σούζα, μένει στην προεδρική σουίτα πολυτελέστατου ξενοδοχείου, οι γιοι της βγήκαν σε μια ψαροταβέρνα στο Κατάκολο (προσοχή: δεν μάθαμε ποτέ τι έφαγαν. Πλήγμα στην ενημέρωση...)

* Προς αποκατάσταση των όποιων κενών, ήρθε η ανάδειξη μιας πολύ σημαντικής πληροφορίας, μέσα από το φωτογραφικό ντοκουμέντο μιας καρέκλας κομμωτηρίου που αποκαλύφθηκε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ. Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε καρέκλα, αλλά για μια καρέκλα που γράφει ιστορία. Σε αυτήν πρόκειται να καθίσει “το ποπουδάκι”, όπως ακούστηκε κομψά, της Αντζελίνας Τζολί. Άρα; Τιμή και δόξα στην καρέκλα.

* Σε μια περίοδο που ο αχός των ομοφοβικών σχολίων δεν λέει να κοπάσει, η εμφάνισή του Σταμάτη Γαρδέλη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά πλήγωσε ανεπανόρθωτα τις καρδιές όσων μεγαλώσαμε, θαυμάζοντας τις ανέμελες φράντζες του, όταν τραγουδούσε “Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία” -τον αγαπούσα, παραδέχομαι. Το γεγονός ότι έφυγε νωρίς από το ανεκδιήγητο ριάλιτι του ΣΚΑΪ “I am a celebrity, get me out of here”, είναι σίγουρα ό,τι καλύτερο -για όλους. Το γεγονός, όμως, ότι εμφανίστηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, συγκρίνοντας την ιδιότητα του ομοφυλόφιλου με αυτήν του “κτηνοβάτη”, του “πουρόφιλου” ή του “τερατόφιλου” και δεν κατάλαβε καν το -τερατώδες- λάθος του, όταν η παρουσιάστρια προσπάθησε ευγενικά αλλά αποφασισμένα να τον ανακόψει, ήταν ό,τι χειρότερο. Μια καλή κουβέντα, βεβαίως, αξίζει στη Φαίη Σκορδά, για την ψυχραιμία με την οποία τον χειρίστηκε, ακόμα κι όταν επιχείρησε να την υποτιμήσει, υπονοώντας ότι όσα λέει προέρχονται από την καθοδήγηση του ακουστικού. Προφανώς, στην περίπτωσή της δεν ισχύει αυτό. Σε άλλες;

* Η Κατερίνα Καινούργιου, λοιπόν, συνεχίζει την εξερεύνηση των καθημερινών εξελίξεων που αφορούν την πολιτική ζωή του τόπου, κι αυτό έκανε και μετά τις Δημοτικές εκλογές, φιλοξενώντας εκπροσώπους από διαφορετικά κόμματα και συντονίζοντας συζητήσεις για την πολιτική ζωή μαζί τους. Ενίοτε τη βοηθούν και να καλύψει απορίες της, όπως για παράδειγμα το ερώτημα που διατύπωσε εσχάτως: “Η Αυγή είναι του ΣΥΡΙΖΑ;”.

* Το χιούμορ στα social media μπορεί αρκετές φορές να είναι πετυχημένο κι εύστοχο, κι άλλες να φτάσει σε άκρα που ξεπερνούν κάθε όριο -παραδείγματα υπάρχουν πολλά, λόγος αναπαραγωγής τους κανένας. Το χιούμορ στην τηλεόραση, όμως, είναι τις περισσότερες φορές… cringe -μια λέξη που έχω αποφασίσει να χρησιμοποιώ συχνά για να κερδίσω τα νεανικά κοινά. Σε αφήνει άφωνο, παγωμένο στη θέση σου, απορημένο κι αδύναμο να κατανοήσεις. Το πρωί, για παράδειγμα, μπορείς να γελάσεις με τα αστεία του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος βλέποντας τη Μαρία Αναστασοπούλου στα ροζ, της λέει ότι είναι σαν την Barbie κι εκείνη του απαντά ότι αυτός τότε είναι ο Κεν; Κι ο καλός κ. Παπαδάκης αστειεύεται λέγοντας: “Όχι, εγώ είμαι ο μπάρμπας. Η Μπάρμπι και ο Μπάρμπας. Χαχαχά!”. Χα; Το μεσημέρι, μπορούμε να γελάσουμε με τα πιο μοντέρνα αστεία του Δημήτρη Σκουλού, ο οποίος σχολιάζοντας ότι κι εκείνος και ο Κουδουνάρης φοράνε “μαρινιέρα”, λέει ότι αν συνεχίσουν να τρώνε “θα γίνει μπετονιέρα”. Και ξεκαρδίζεται κι αυτός κι η Καραβάτου. Χαχα; Το βράδυ, βλέπεις τα έξυπνα λογοπαίγνια των κριτών του Fame Story, ότι ο Φειδίας ελίσσεται σαν φίδι και όχι σαν φιδές. Χαχαχα; Να συνεχίσω ή γελάσαμε αρκετά για μια μέρα;

* Το γεγονός ότι η Σία Κοσιώνη έγινε viral στα social media τη βραδιά που ο σύζυγός της έχασε τον Δήμο της Αθήνας, εμπεριέχει σίγουρα μια δόση “κανιβαλισμού”, παράλληλα όμως ανοίγει ξανά το θέμα της σύνδεσης πολιτικής και δημοσιογραφικής εξουσίας, που έχει επανειλημμένως απασχολήσει -όχι μόνο στην περίπτωση της κ. Κοσιώνη. Το κακό, όμως, είναι ότι ακόμα κι αν υπάρχει -παγκοσμίως- βάσιμη ένσταση πίσω από τις αντιρρήσεις της παρουσίας ενός δημοσιογράφου σε αναλύσεις εκλογών στις οποίες συμμετέχει συγγενής πρώτου βαθμού, πολλά από τα σχόλια εναντίον της δεν έμειναν σε αυτό. Για άλλη μια φορά, εκτοξεύτηκε σεξισμός και ρατσισμός λόγω φύλου, γεγονός που όχι μόνο δεν ενισχύει, αντιθέτως αποδυναμώνει τις αντιρρήσεις εναντίον παρόμοιων περιπτώσεων και καταδεικνύει πως ο ρατσισμός και ο σεξισμός στα social media ακόμα περισσεύουν...



* Κάθε χρόνο, υπάρχει μια ερώτηση, που οι ρεπόρτερ όλων των ψυχαγωγικών εκπομπών θεωρούν υποχρέωσή τους να θέτουν στους καλεσμένους τους. Η ερώτηση αυτή φέτος είναι “Ποια είναι η γνώμη σας για τους καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν θέσεις παρουσιαστών;”. Όλοι, ηθοποιοί και τραγουδιστές, μοντέλα, σχεδιαστές, πρώην παίκτες ριάλιτι, φυσικά και ο Μπιμπίλας, οφείλουν να την απαντήσουν κι αλίμονο στον ρεπόρτερ που θα ξεχάσει να τη θέσει -έχω πειστεί πως από αυτό κρίνεται το μέλλον της ανθρωπότητας.

Αυτά για σήμερα, ραντεβού την άλλη Παρασκευή και μακριά από το cringe -είπαμε, το χρησιμοποιώ όσο περισσότερο γίνεται.