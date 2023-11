«Ελπίζουμε ότι με αυστηρότερες κατευθυντήριες οδηγίες, οι ξένοι καλλιτέχνες θα καταλάβουν ότι πρέπει να συμμορφώνονται με την τοπική κουλτούρα»

Το πλαίσιο διοργάνωσης συναυλιών στη Μαλαισία αλλάζει και σίγουρα όχι προς το καλύτερο. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της κυβέρνησης, η Μαλαισία έλαβε μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι ξένοι καλλιτέχνες θα «ακολουθούν την τοπική κουλτούρα» μετά το περιστατικό σε συναυλία των 1975 στην Κουάλα Λουμπούρ. Οι διοργανωτές συναυλιών της χώρας, θα πρέπει από εδώ και πέρα, να διαθέτουν έναν «διακόπτη λήξης» (kill switch) για να διακόπτουν τις εμφανίσεις που παραβιάζουν τις επίσημες οδηγίες, δήλωσε υπουργός.

Oι οδηγίες αυτές έρχονται σε συνέχεια της διαμάχης γύρω από μια εμφάνιση στην Κουάλα Λουμπούρ των 1975, όταν ο frontman του συγκροτήματος, Matty Healy επέκρινε τους ομοφοβικούς νόμους της Μαλαισίας σε μια ομιλία που περιείχε βρισιές και φίλησε έναν άνδρα στη σκηνή. Το εν λόγω περιστατικό του Ιουλίου, οδήγησε στην ακύρωση του φεστιβάλ του Σαββατοκύριακου στο οποίο εμφανιζόταν το συγκρότημα.

