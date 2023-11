Δρομέας με σύνδρομο Down τερματίζει στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης - Η συγκινητική στιγμή

Η Kayleigh Williamson έγινε μια από τις πρώτες γυναίκες με σύνδρομο Down μου ολοκληρώνουν μαραθώνιο

Είναι μια από τις όμορφες ιστορίες που θα βρεις στο διαδίκτυο και μπορούν να σου υπενθυμίσουν, όλα όσα ξεχνάμε μέσα στους μονότονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Αυτή η είδηση μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και αξίζει να μοιραστεί. Αφορά την Kayleigh Williamson, τη 33χρονη γυναίκα με σύνδρομο Down, η οποία κατάφερε μετά από πολύ κόπο και προσπάθειες, να τερματίσει τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης.



Η Kayleigh έγραψε την δική της ιστορία, ως μια από τις πρώτες γυναίκες με σύνδρομο Down που πέτυχαν να ολοκληρώσουν τον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, ο οποίος διεξήχθη στους δρόμους της μεγαλούπολης την περασμένη Κυριακή.

Δακρυσμένη από συγκίνηση πέρασε τη γραμμή του τερματισμού και η στιγμή που τα καταφέρνει αποτυπώνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media. Η μητέρα της ήταν εκεί να την συγχαρεί στον τερματισμό και να αγκαλιάσει περήφανη την κόρη της για το σπουδαίο της κατόρθωμα. Τον περασμένο Απρίλιο η Kayleigh από το Όστιν έτρεξε και στο μαραθώνιο της Βοστώνης.

Many congratulations to Kayleigh Williamson on completing the @nycmarathon, one of the first women with Down syndrome to complete the feat! #InclusionRevolution #TCSNewYorkCityMarathon.



🎥 TCS New York City Marathon pic.twitter.com/gwopVpru82