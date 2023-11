Tesla: Ετοιμάζει νέο πιο οικονομικό μοντέλο για προσέλκυση πελατών - Πόσο θα κοστίζει

Tα νέα πιο οικονομικά μοντέλα Tesla, θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο του Βερολίνου

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το reuters, η Tesla στοχεύει να κάνει άνοιγμα στη μαζική παραγωγή και έτσι αποφάσισε να κατασκευάσει μερικά νέα μοντέλα αυτοκινήτων, τα οποία θα είναι πιο προσιτά στο κοινό.



Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή των οχημάτων. Όσο για την τιμή τους όμως, θα φτάσει γύρω στα 25.000 ευρώ. Η αυξημένη τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που εμποδίσουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δείχνουν έρευνες καταναλωτών.

Tesla plans to make a new model at its German factory that will be much more affordable, according to a Reuters source, who says the car will be priced at 25,000 euros – or less than $27,000 https://t.co/LJXVWe5BAc pic.twitter.com/aamKr2qeB6