Το Βατικανό επιτρέπει σε τρανς άτομα να βαφτίζονται και να βαφτίζουν

«Τα τρανς άτομα θα μπορούν πλέον να είναι νονοί σε βαπτίσεις, κουμπάροι σε θρησκευτικούς γάμους και θα μπορούν να βαπτίζονται»

Σύμφωνα με το Catholic News Agency έχουμε μια είδηση την οποία περιμέναμε καιρό. Σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος έκανε ένα σημαντικό βήμα για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, εγκρίνοντας απόφαση του υπουργείου του Βατικανού που επιτρέπει σε τρανς άτομα να βαφτιστούν ή να βαφτίζουν.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, «τα τρανς άτομα θα μπορούν να είναι νονοί σε βαπτίσεις, κουμπάροι σε θρησκευτικούς γάμους, και θα μπορούν να βαπτίζονται». Παράλληλα, ορίζεται ότι «μπορούν να βαπτίζονται τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών», τα οποία έχουν τεκνοθετηθεί ή έχουν αποκτηθεί με παρένθετη μητέρα.

Trans people can be baptized, Vatican says in new doctrine document



“A transsexual—even one who has undergone hormone treatment and gender reassignment surgery—may receive baptism under the same conditions as other faithful.” https://t.co/IHWGikZHTI