Χόλιγουντ: Τέλος η απεργία μετά από 118 ημέρες - Ηθοποιοί και στούντιο κατέληξαν σε συμφωνία

Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και ασφάλεια από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, διασφάλισαν οι ηθοποιοί με την απεργία τους

Η συμφωνία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εγγυήσεις ότι τα στούντιο δεν θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν ψηφιακά αντίγραφα χωρίς πληρωμή ή έγκριση. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εργατικές κρίσεις στην ιστορία του Χόλιγουντ, και ύστερα από 118 ημέρες, φτάνει στο τέλος της, έχοντας επιτύχει συμφωνία.



Η SAG-AFTRA, η ένωση που εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες ηθοποιούς, κατέληξε σε μια δοκιμαστική συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο με εταιρείες ψυχαγωγίας την Τετάρτη, ανοίγοντας τον δρόμο για την αμερικανική κινηματογραφική και τηλεοπτική επιχείρηση αξίας 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων να επιστρέψει στα γυρίσματα.

