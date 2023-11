Για πρώτη φορά επιτυχημένη μεταμόσχευση ολόκληρου οφθαλμικού βολβού σε ασθενή

Ανοίγουν νέοι δρόμοι για την αποκατάσταση της όρασης

Σε μια από τις πιο αισιόδοξες ειδήσεις της ημέρες, έχουμε την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ολόκληρου οφθαλμικού βολβού σε ασθενή. Περίπου έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, το μάτι φαίνεται να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει αποκατασταθεί η ροή του αίματος μέχρι τον αμφιβληστροειδή. Ωστόσο, ο ασθενής δεν ανέκτησε την όρασή του. «Κάναμε ένα σημαντικό βήμα προόδου και ανοίξαμε τον δρόμο για το επόμενο κεφάλαιο, για την αποκατάσταση της όρασης», ανέφερε ο Δρ Εντουάρντο Ροντρίγκες, ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας.

ONLY ON CBS MORNINGS: Aaron James, the recipient of the first-ever human eye transplant, speaks with @DrLaPook about his journey.



Aaron says he is shocked by how he is healing — and hopes the medical breakthrough could help other soldiers. pic.twitter.com/jWghbUmE4Z