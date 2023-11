The Watcher: H ντροπή που δεν έχει ο Λιάγκας, ο Γαρδέλης που θέλει την ησυχία του και ο γάμος της Ελέτσι

Η Χριστίνα Κατσαντώνη ανοίγει τηλεόραση, περιοδικά, sites, το τρίτο μάτι της και παρουσιάζει κάθε Παρασκευή τις ειδήσεις που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε -πάντα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο

* Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Τάσος Τέλλογλου είχε πει ότι συνήθως λέμε πως ο δημοσιογράφος είναι κάποιος, που δεν ντρέπεται να ρωτήσει, όμως, αυτός που δεν ντρέπεται να ρωτήσει, δεν θα πάρει ποτέ μια απάντηση που να είναι κοντά στην αλήθεια. Η άποψη επαληθεύτηκε ολοκάθαρα στην κάλυψη της περιπέτειας του Σταμάτη Γαρδέλη, που απασχόλησε εκτενώς πρωινές, μεσημεριανές εκπομπές και πολυάριθμες ιστοσελίδες. Και παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου, άρα εκ προοιμίου απαιτεί πραγματική ευαισθησία, διακριτικότητα κι όσο το δυνατόν λιγότερη δημοσιότητα, το είδαμε να προσεγγίζεται κυρίως από ανθρώπους, που δεν ντρέπονται να ρωτήσουν.

* Όπως ο δημοσιογράφος του πρωινού του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος πήρε τηλέφωνο την 91 ετών μητέρα του Σταμάτη Γαρδέλη και ουσιαστικά την ενημέρωσε πως ο γιος της βρίσκεται σε ψυχιατρείο, παρά το ότι εκείνη έδειξε από την αρχή απόλυτη άγνοια για το τι συμβαίνει. Αλλά ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι δεν ήταν άγνοια, τότε ήταν ξεκάθαρη άρνηση να το παραδεχτεί και να το συζητήσει δημοσίως. Όμως εδώ προέκυψε η δημοσιογραφία, που δεν ντρέπεται να ρωτήσει, όχι μόνο γιατί δεν έχει όρια, αλλά δεν έχει και καμιά ουσιαστική πρόθεση να μεταφέρει αλήθεια, μόνο να κεντρίσει το συναίσθημα, άρα και την τηλεθέαση. Εννοείται πως οι απαντήσεις που πήρε, δεν είχαν καμία σχέση με την αλήθεια (η μητέρα ουσιαστικά επέμεινε στο «όλα καλά»). Άρα; Ουδείς λόγος να εξελιχθεί αυτή η σκηνή κι ακόμα περισσότερο να προβληθεί στην τηλεόραση.

* Ο ίδιος ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο οποίος είχε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια όταν τη χρειάστηκε, μίλησε για ανθρώπους που καπηλεύονται μια απολύτως προσωπική ιστορία. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν μια τελείως λανθασμένη αντίληψη για το σκοπό και τα μέσα που επιστρατεύουν, ακόμα κι αν πρόκειται για το πιο ευαίσθητο θέμα. Στη σκηνή εμφανίστηκε κι ένας δικηγόρος, ο οποίος βγήκε και σε τηλεοπτική εκπομπή ως εκπρόσωπός του. Κι ενώ ο Γαρδέλης είπε ότι δεν τον ήξερε (πήγε στην κλινική, τον βρήκε και του συστήθηκε) και ότι «εγώ δεν ζήτησα δικηγόρο, δεν ζήτησα κανένα, ζητάω λίγη ηρεμία και ησυχία», λίγες ώρες μετά, το τηλεοπτικό πάνελ του Super Κατερίνα φιλοξενούσε τον δικηγόρο κι έκανε σαματά σχετικά με τη συμμετοχή του στην υπόθεση, στο όνομα πάντα του αμέριστου σεβασμού στο πρόσωπο του Γαρδέλη! Δηλαδή, ας ζητάει ο Γαρδέλης την ησυχία του, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε φασαρία, γιατί είμαστε πολύ ευαίσθητοι απέναντι σε αυτά τα θέματα και θα είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε τα πάντα, θέλει δεν θέλει. (Κι ύστερα, με πόσο Fame Story πια να γεμίσουμε την εκπομπή;)

* Αλλά ας πάμε σε κάτι ευχάριστο. Έχουμε γάμο! Ναι, ναι, παντρεύεται η Ελίζαμπεθ Ελέτσι! Ποια είναι η Ελίζαμπεθ Ελέτσι; Δεν έχει σημασία. Θα τολμούσα να πω ότι πολλοί δεν έχουμε ιδέα. Πολύ περισσότεροι, όμως, ξέρουμε ότι η Ελίζαμπεθ Ελέτσι παντρεύεται, διότι σχεδόν κάθε πρωινή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έχει μεταδώσει τουλάχιστον από μία αποκλειστική συνέντευξή της, με πολύτιμες πληροφορίες για το πώς θα είναι το νυφικό, το μακιγιάζ και το χτένισμά της, ποιος θα τραγουδήσει στο γάμο, πόσο κάνει το μονόπετρο, τι δώρο της πήρε ο γαμπρός, ποιοι θα είναι καλεσμένοι, ποιοι δεν θα είναι καλεσμένοι και πού θα γίνει το ταξίδι του μέλιτος. Χαίρομαι γι' αυτήν. Κι εξακολουθώ να μην έχω ιδέα ποια είναι.

* Τα πιο ανατρεπτικά και σύγχρονα «αστεία», μπορεί να παρακολουθήσει ο τηλεθεατής του I am a celebrity, get me out of here. Σε σχεδόν κάθε επεισόδιο, οι ανθυπο-celebrities, που έχουν ξεχαστεί στον Άγιο Δομίνικο, παίζουν ένα παιχνίδι, στο οποίο μιμούνται φωνές ζώων. Άλλος κάνει το βάτραχο, άλλος το κουνούπι κι άλλος το λιοντάρι, ενώ τα σχετικά βίντεο που αναρτώνται στο κανάλι της εκπομπής στο Youtube έχουν τίτλους όπως «Παιχνίδι με ήχους, που προκαλεί γέλιο μέχρι δακρύων»! Μήπως να… κόψουμε κάτι; Απορώ, συμβαίνει συχνά σε ενήλικους, να γελάνε μέχρι δακρύων με ενήλικους που κάνουν το γαϊδούρι ή το βατράχι; (Μήπως είναι οι ίδιοι που ξέρουν και την Ελέτσι;)

* Γεγονός είναι πως μεγάλο κομμάτι της τηλεόρασης έχει μια άποψη για το χιούμορ, που απευθύνεται σε ηλικίες μέχρι την Έκτη Δημοτικού. Μια μόνιμη πηγή γέλιου, για παράδειγμα, είναι τα αστεία που αφορούν σωματικές λειτουργίες που σχετίζονται με το μέρος, όπου ο κάθε άνθρωπος πηγαίνει μόνος. Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, το τερμάτισαν -το καλαμπούρι- βάζοντας πρωί πρωί ήχους, μιας χαρακτηριστικής βιολογικής λειτουργίας που έχει να κάνει με αέρια και δεν είναι ρέψιμο -αδυνατώ να το περιγράψω πιο κομψά. Ήχοι που προκάλεσαν παραλήρημα γέλιου στο πρόσχαρο πάνελ...

* Εδώ, βέβαια, θέλω να στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στην Κατερίνα Καραβάτου, η οποία βρίσκεται σε ένα από τα πιο απαιτητικά πόστα της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς οφείλει καθημερινά όχι μόνο να ακούει, αλλά και να ξεκαρδίζεται στα γέλια με τα αστεία του Δημήτρη Σκουλού. Κι αυτό είναι πιο δύσκολο, ακόμα κι από το να είσαι κριτής στα σόου του Νίκου Κοκλώνη και να πρέπει κάθε φορά να του λες, πόσο λαμπερά λαμπερός είναι...

* Μια από τις πλέον αφοσιωμένες εκπομπές στο ρεπορτάζ και στο κυνήγι της είδησης είναι οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ, ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο, ταγμένο να φωτίζει όλες τις πτυχές της επικαιρότητας. Γι’ αυτό και προχθές παρουσίασε μια νέα μόδα, τη γυμναστική με τακούνια, φιλοξενώντας στο στούντιο μια ομάδα καλλίγραμμων γυναικών, οι οποίες χόρεψαν με ολόσωμα κορμάκια, διαφάνειες και ψηλές μπότες, ενώ ο φακός εστίαζε σε ανοίγματα ποδιών και οπίσθια. Λίγο φτηνός, σίγουρα σεξιστικός, και πολύ παρωχημένος τρόπος να κερδίσεις τηλεθέαση, δεν βρίσκετε; Ιδίως όταν συστήνεσαι ως ενημερωτική εκπομπή.

* Βεβαίως, έχουμε κ άλλη μέλλουσα νύφη, τη Δήμητρα Ματσούκα. Η δαιμόνια εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την εντόπισε για να παρουσιάσει αποκλειστικό ρεπορτάζ, το οποίο προλογίστηκε ως εξής: «Δείτε πώς αντιδρά η Δήμητρα Ματσούκα, όταν τη ρωτάμε για το γάμο της». Και είδαμε. Τη Ματσούκα να κατεβαίνει κάτι σκάλες, ενώ η ρεπόρτερ φώναζε «κυρία Ματσούκα, κυρία Ματσούκα η ώρα η καλή» και η Ματσούκα δεν απάντησε ποτέ, δεν γύρισε καν το κεφάλι της. (Αυτή μάλιστα, είναι αποκλειστικότητα, που θα έπρεπε να διδάσκεται στα Πανεπιστήμια…) Τουλάχιστον, πάντως, τη Ματσούκα την ξέρουμε. Η Ελέτσι, ποια είπαμε, ότι είναι;

* Αυτά για σήμερα, προσοχή στην κακοκαιρία Alexis και μην ξεχνάτε την κινηματογραφική επιστροφή του Ρίντλεϊ Σκοτ με την ιστορία του Ναπολέοντα και τον καλύτερο ηθοποιό της γενιάς του, Χοακίν Φοίνιξ, στον ομώνυμο ρόλο. Και να μας ζήσει η Ελέτσι -όποια κι αν είναι...