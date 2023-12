Tesla: Aνακαλεί σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που έχει πουλήσει στις ΗΠΑ

Πρόκειται για περισσότερα από δυο εκατομμύρια οχήματα

Σε μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει ανησυχία, προχώρησε η Τesla, ανακοινώνοντας πως ανακαλεί περισσότερα από 2 εκατ. οχήματα. Η ανάκληση της Tesla αφορά τα μοντέλα Y, S, 3 και X, που κατασκευάστηκαν από τις 5 Οκτωβρίου του 2012 έως φέτος στις 7 Δεκεμβρίου.

Έγγραφα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αναφέρουν ότι με την ενημέρωση θα αυξηθούν οι προειδοποιήσεις προς τους οδηγούς και θα είναι λιγότερες οι περιπτώσεις που θα μπορούν να λειτουργήσουν οι βασικές εκδοχές του Autopilot.

Η ανάκληση έρχεται έπειτα από έρευνα της διεύθυνσης ασφάλειας εθνικών αυτοκινητοδρόμων (NHTSA) για τροχαία- κάποια από αυτά θανατηφόρα- που συνέβησαν όταν χρησιμοποιούνταν το Autopilot. Από την έρευνα, σύμφωνα με την υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος του Autopilot για να διασφαλίζεται πως οι οδηγοί δίνουν προσοχή μπορεί να είναι ανεπαρκής και να οδηγήσει σε «προβλεπόμενη κακή χρήση του συστήματος».

Tesla is being forced to recall nearly every car it's ever sold in the U.S.



The problem is the autopilot system, which has been involved in numerous fatal crashes.



It's another sign that Tesla needs a union. Musk must be stopped from putting profit before human life.