Εμανουέλ Ντεμπεβέρ: Αυτοκτόνησε η πρώτη ηθοποιός που κατηγόρησε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση

Η ηθοποιός, Εμανουέλ Ντεμπεβέρ, αυτοκτόνησε στα 60 της χρόνια

H Εμανουέλ Ντεμπεβέρ, η πρώτη γαλλίδα ηθοποιός που κατηγόρησε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση, αυτοκτόνησε στα 60 της χρόνια, στις 7 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η γυναίκα πήδηξε στον ποταμό Σηκουάνα.

Ο θάνατός της επήλθε την ίδια ημέρα που μεταδόθηκε τηλεοπτική εκπομπή, όπου καταγράφονταν οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Ντεπαρντιέ. Η ειδησεογραφική εκπομπή Complément d' Enquête του France 2, παρουσίασε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gerard Depardieu: The Fall of the Orge», που περιελάμβανε ισχυρισμούς από τη γαλλίδα ηθοποιό. Η γυναίκα, κατηγόρησε τον Ντεπαρντιέ για επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Danton, το 1982. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε τους ισχυρισμούς αυτούς.

Πίσω το 2019, Ντεμπεβέρ έγραψε ένα σύντομο μήνυμα στο Facebook, κατηγορώντας τον ηθοποιό ότι «έβαλε το χοντρό του πόδι κάτω από τη φούστα μου», καθώς ταξίδευαν σε μια άμαξα στο γύρισμα, προσθέτοντας: «Δεν επέτρεψα να συμβεί αυτό». Η Ντεμπεβέρ εμφανίστηκε σε μια σειρά ταινιών τη δεκαετία του 1980, αλλά μετά αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

13 γυναίκες κατηγορούν τον Ντεπαρντιέ

Ο Ντεπαρντιέ έχει κατηγορηθεί για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων, τις οποίες αρνείται. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, οι Ελέν Δάρας και Σαρλότ Αρνούλ είναι οι μόνες δύο γυναίκες που έχουν καταθέσει δημόσια επίσημες καταγγελίες, με την τελευταία το 2021 να κατηγορεί τον ηθοποιό για βιασμό. Η υπόθεση παίρνει επί του παρόντος τον δρόμο προς τα δικαστήρια.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, ο ερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Médiapart δημοσίευσε μια εμπεριστατωμένη έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τους ισχυρισμούς 13 γυναικών, μία εκ των οποίων ήταν η Δαράς. Οι 13 γυναίκες ανέφεραν πως ο 74χρονος Ντεπαρντιέ φέρεται να τους συμπεριφέρθηκε «ανάρμοστα» στη διάρκεια γυρισμάτων ταινιών σε εξωτερικούς χώρους από το 2004 έως το 2022. Οι ίδιες υποστήριξαν ότι ο Ντεπαρντιέ τις άγγιξε σε ευαίσθητα σημεία του σώματός τους, ότι έκανε ανάρμοστα σεξουαλικά σχόλια, αλλά η απάντηση που λάμβαναν, όταν το αποκάλυπταν σε άλλους ήταν: «Εντάξει, μωρέ, ο Ζεράρ είναι!». Τον Οκτώβριο, ο Ντεπαρντιέ δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή στην εφημερίδα Le Figaro, στην οποία αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.