NASA: Το τηλεσκόπιο Hubble μας δίνει φωτογραφίες από την «γιορτινή ατμόσφαιρα» των αστεριών

Δισεκατομμύρια αστέρια στον γαλαξία με όνομα "UGC 8091", φέρνουν γιορτινή ατμόσφαιρα

Το τηλεοσκόπιο Hubble χαρίζει μερικές από τις καλύτερες εικόνες που μας έρχονται από το διάστημα. Όπως βλέπουμε στην πρόσφατη φωτογραφία που μοιράστηκε η NASA, φαίνεται πως τα αστέρια στον γαλαξία -νάνο με την κωδική ονομασία UGC 8091, είναι και αυτά σε γιορτινή ατμόσφαιρα με μπόλικη λάμψη και κόκκινες αποχρώσεις.

Ο γαλαξίας είναι μια συλλογή από περίπου 1 δισεκατομμύριο αστέρια. Αυτό ακούγεται πολύ, αλλά είναι το 1/100 του αστρικού πληθυσμού στο εσωτερικό του πλήρως αναπτυγμένου Γαλαξία μας.

Το πρώιμο σύμπαν ήταν πλημμυρισμένο από νάνους γαλαξίες που τελικά συγχωνεύτηκαν για να δημιουργήσουν τους μεγαλοπρεπείς σπειροειδείς γαλαξίες που μας περιβάλλουν σήμερα. Σε απόσταση 7 εκατομμύρια έτη φωτός, ο UGC 8091 άρχισε πιο πρόσφατα να αναδεικνύει ένα λαμπερό μωσαϊκό.

Billions of stars shine in the galaxy UGC 8091, creating a cosmic snow globe! ❄️



This galaxy is located about 7 million light-years away in the constellation Virgo. Find out more: https://t.co/KN0dS3UNRs#HappyHolidays from Hubble! pic.twitter.com/PU0tpHS4TZ