Έλεν Μίρεν και Τζένιφερ Λόπεζ κονταροχτυπιούνται για τη χειρότερη ερμηνεία στα φαβορί – Ποιοι έχουν όντως παραλάβει τα βραβεία τους στο παρελθόν

Και ενώ όλοι συζητούν τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, καταγράφουν αντιδράσεις και στοιχηματίζουν ποιος θα σηκώσει το χρυσό αγαλματίδιο -με το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου να είναι φαβορί, σε ένα παράλληλο σύμπαν ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα.

Τα Χρυσά Βατόμουρα τιμούν τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς και φέτος στα φαβορί συγκαταλέγονται μεγάλα ονόματα, όπως της Έλεν Μίρεν και της Τζένιφερ Λόπεζ και ηχηρά ονόματα ταινιών -που δε ξέρω γιατί αλλά πολλοί έσπευσαν να δουν στο σινεμά, όπως οι Αναλώσιμοι 4, ο Εξορκιστής (έχω χάσει το μέτρημα) και το -γιατί υπήρξε κι άλλο- Ιντιάνα Τζόουνς.

Στον κορυφή της κούρσας βρίσκεται το «Expend4bles» με συνολικά επτά υποψηφιότητες και ακολουθούν το «The Exorcist: Believer» και το «Winnie the Pooh: Blood and Honey» με δύο υποψηφιότητες το καθένα.

Όσο κι αν αγαπώ τον Χάρισον Φορντ και τις ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς -έχω φτιάξει το travel bucket list μου εξαιτίας τους- γιατί αποφάσισαν στα 81 του να τον βάλουν να κάνει ακροβατικά πάνω σε κινούμενα τρένα κανείς δε θα καταλάβει. Συν ότι η AR προσέγγιση για να πετύχουν τα ηλικιακά flashbacks ήταν το λιγότερο ερασιτεχνική.

Κι ενώ η Έλεν Μίρεν είναι από τα δυνατά ονόματα της χολιγουντιανής σκηνής, να που βρίσκεται εδώ υποψήφια για Χρυσό Βατόμουρο για τον -ομολογουμένως αταίριαστο και άβολο- ρόλο της στην ταινία «Shazam! Fury of the Gods». Παρέα της η Άνα ντε Άρμας για το Ghosted (που δε το λες και κακό, απλά κομεντί του σωρού), η Μέγκαν Φοξ για το Johnny & Clyde (ποιο;), η Σάλμα Χάγιεκ για το Magic Mike's Last Dance και η Τζένιφερ Λόπεζ για το The Mother που δεν έπεισε κανέναν ως επαγγελματίας δολοφόνος.

Απέναντί τους έχουμε το Ράσελ Κρόου για το The Pope’s Exorcist, το Βιν Ντίζελ για το Fast X (κλαίω), τον Κρις Έβανς για το Ghosted (κρίμα, γλυκούλης ήταν), τον Τζέισον Στέιθαμ για το Meg 2: The Trench (αν δεν τον έχετε δει να βάζει κόντρα με το σώμα του έναν έλικα ελικοπτέρου για να καμακώσει καρχαρία μεγατόνων δε ξέρετε τι χάνετε) και τον Γιον Βόιτ για το Mercy (που κάπως μέρσι δηλαδή).

Η τελετή για τα Χρυσά Βατόμουρα πραγματοποιείται από το 1981, βεβαίως βεβαίως, και πάντα την ακριβώς προηγούμενη ημέρα από τα Όσκαρ. Οι υποψηφιότητες καθορίζονται από μια επιτροπή, στην οποία μπορεί να γίνει ο καθένας μέλος πληρώνοντας 40 δολάρια για ετήσια συνδρομή ή 500 δολάρια για ισόβια συνδρομή.

Ποιοι celebrities έχουν εμφανιστεί στην τελετή.

Αν και ποτέ κανείς δεν παρευρίσκεται ή δεν παραλαμβάνει δια αντιπροσώπου το βραβείο του, υπάρχουν κάποιοι που έδειξαν το απαιτούμενο χιούμορ και έγραψαν ιστορία. Ο σκηνοθέτης Πολ Βερχόφεν παρέλαβε αυτοπροσώπως τα βραβεία για τη Χειρότερη Φωτογραφία και Χειρότερη Σκηνοθεσία για την ταινία του Showgirls.

Η Χάλι Μπέρι παρέλαβε το βραβείο Χειρότερος Α Γυναικείος Ρόλος για την ταινία Catwoman δηλώνοντας «σας ευχαριστώ τόσο πολύ, ποτέ στη ζωή μου δεν είχα σκεφτεί ότι θα βρεθώ εδώ πάνω. Θέλω να ευχαριστήσω το μάνατζέρ μου που με αγαπάει τόσο και με πείθει να κάνω ταινίες, ακόμα κι όταν ξέρει ότι είναι σκ**ά».

Το 2010 και η Σάντρα Μπούλοκ εμφανίστηκε για να παραλάβει το βραβείο Χειρότερος Α Γυναικείος Ρόλος για την ταινία «All About Steve», ενώ την επόμενη ημέρα κέρδισε και το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «The Blind Side».

Στις τελετές Razzies έχουν επίσης παρευρεθεί ο Τομ Γκριν και ο Ντέιβιντ Σαπίρο.

Η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα

Χειρότερη ταινία

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερος ηθοποιός

Russell Crowe - The Pope’s Exorcist

Vin Diesel - Fast X

Chris Evans - Ghosted

Jason Statham - Meg 2: The Trench

Jon Voight – Mercy

Χειρότερη ηθοποιός

Ana de Armas - Ghosted

Megan Fox - Johnny & Clyde

Salma Hayek - Magic Mike’s Last Dance

Jennifer Lopez - The Mother

Dame Helen Mirren - Shazam! Fury of the Gods

Χειρότερη ηθοποιός σε β' ρόλο

Kim Cattrall - About My Father

Megan Fox - Expend4bles

Bai Ling - Johnny & Clyde

Lucy Liu - Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson - Five Nights at Freddy’s

Χειρότερος ηθοποιός σε β' ρόλο

Michael Douglas - Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson - Confidential Informant

Bill Murray - Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (“The Pope”) - The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone – Expend4ables

Χειρότερο κινηματογραφικό ζευγάρι

Οποιοσδήποτε από το “Merciless Mercenaries” - Expend4bles

Οποιοσδήποτε από τους επενδυτές που έδωσαν 400 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα του ριμέικ του The Exorcist

Ana de Armas & Chris Evans - Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum - Magic Mike’s Last Dance

Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/Killers(!) - Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-off ή σίκουελ

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of…Still Beating a Dead Horse

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερος σκηνοθέτης

Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green - The Exorcist: Believer

Peyton Reed - Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh - Expend4bles

Ben Wheatley - Meg 2: The Trench

Χειρότερο σενάριο