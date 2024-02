Αυτοκτόνησε στα 39 της η Ιζαμπέλ Τόμας, σύζυγος του παραγωγού της ταινίας «Killers of the Flower Moon»

Η επίσημη αιτία θανάτου της αποδίδεται στις πολλαπλές τραυματικές κακώσεις

Νεκρή, σε ηλικία 39 ετών, βρέθηκε η Ιζαμπέλ Τόμας, σύζυγος του Μπράντλεϊ Τόμας, του παραγωγού της ταινίας «Killers of the Flower Mοon». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιζαμπέλ Τόμας αυτοκτόνησε πηδώντας από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου Angeleno στην περιοχή του Δυτικού Λος Άντζελες, το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως σημειώνει το ΤΜΖ, η γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία κατά την πτώση. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στο γραφείο του ιατροδικαστή και η επίσημη αιτία θανάτου αποδίδεται στις πολλαπλές τραυματικές κακώσεις ως αποτέλεσμα της πτώσης. Η Ιζαμπέλ και ο Μπραντ ήταν παντρεμένοι από το 2018. Είχαν παρευρεθεί μαζί σε εκδηλώσεις στο Χόλιγουντ όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί, είχαν δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιζαμπέλ ήταν Βρετανίδα αριστοκράτισσα. Ακολούθησε μια ευρεία καριέρα, η οποία περιελάμβανε ομιλίες στον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ διορίστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, ως σύμβουλος τεχνολογίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Tech City. Στο παρελθόν έκανε παρέα με την Έιμι Γουάινχαουζ.

