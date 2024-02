Η Apple ετοιμάζει το πρώτο της αναδιπλούμενο iPhone για το 2026-2027

To πρώτο αναδιπλούμενο iPhone ετοιμάζεται για την επόμενη τριετία

Η αγορά των αναδιπλούμενων smartphones μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο και είναι γεγονός ότι πολλές εταιρείες στρέφονται προς τα εκεί για να αυξήσουν την κερδοφορία τους (με δεδομένο ότι μιλάμε και για κινητά τηλέφωνα με ιδιαίτερα υψηλή τιμή). Η Apple έχει καταστρώσει ήδη τα πλάνα της για το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone και σύμφωνα με νεότερα ρεπορτάζ από κορεατικά ΜΜΕ, θα έρθει με εσωτερική οθόνη στις 7-8 ίντσες.

Στόχος της «μαμάς» του iPhone δεν είναι μόνο να μπει στη συγκεκριμένη αγορά, αλλά και να αντικαταστήσει με το αναδιπλούμενο iPhone την κατηγορία του iPad mini. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού προϊόντος δεν έχουν αποφασιστεί ακόμη και η Apple κάνει δοκιμές με διάφορες παραμέτρους, όπως μέγεθος, βάρος, διαγώνιο οθόνης, επεξεργαστή κτλ.

