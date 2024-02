Oscars: Προστέθηκε νέα κατηγορία βραβείου στον θεσμό - Ποιο θα είναι το νέο βραβείο Oscar

Η Ακαδημία Κινηματογράφου προσθέτει μια νέα κατηγορία βραβείου -κάτι που δεν είχε συμβεί από το 2001

Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση προχώρησε εχθές η Ακαδημία Κινηματογράφου, αποκαλύπτοντας πως θα προστεθεί μια νέα κατηγορία βραβείου στα Oscars.



Η κατηγορία που θα αφορά τη διανομή ρόλων, δηλαδή το κάστινγκ, θα προστεθεί από το 2026 στην απονομή των βραβείων Όσκαρ και θα είναι η πρώτη που μπαίνει στο θεσμό από το 2001. Η τελευταία ήταν εκείνη της καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων. «Οι διευθυντές κάστινγκ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή ταινιών και, καθώς η Ακαδημία εξελίσσεται, είμαστε υπερήφανοι που προσθέτουμε τη διανομή ρόλων στους κλάδους που αναγνωρίζουμε και βραβεύουμε», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος και η πρόεδρος της AMPAS, Μπιλ Κρέιμερ και Τζάνετ Γιανγκ.

