NASA: Αστρονόμοι ανακάλυψαν υδάτινο πλανήτη με ωκεανό που «βράζει»

Οι αστρονόμοι κάνουν λόγο για έναν υδάτινο κόσμο όπου ο ωκεανός εκτείνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια

Έναν πλανήτη που θα μπορούσε να είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένος με έναν ωκεανό βαθέων υδάτων ανακάλυψαν αστρονόμοι, μέσω των παρατηρήσεων από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της ΝASA. Πιο συγκεκριμένα, οι αστρονόμοι παρατήρησαν υδρατμούς και χημικές υπογραφές μεθανίου και διοξειδίου το άνθρακα στην ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη, η οποία είναι διπλάσια από την ακτίνα της Γης και περίπου 70 έτη φωτός μακριά.

Όπως σημειώνει ο Guardian, οι αστρονόμοι κάνουν λόγο για έναν υδάτινο πλανήτη όπου ο ωκεανός εκτείνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια, καθώς και για ατμόσφαιρα πλούσια σε υδρογόνο. Ωστόσο, «ο ωκεανός θα μπορούσε να διαθέτει πάνω από 100 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο», δήλωσε ο καθηγητής Ν. Μαντουσούντχαν, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας. Σε υψηλή ατμοσφαιρική πίεση, ένας τόσο ζεστός ωκεανός θα μπορούσε ενδεχομένως να παραμείνει ακόμα υγρός, «αλλά δεν είναι σαφές αν θα ήταν κατοικήσιμος», εξήγησε ο ίδιος.

