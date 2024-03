The Idea of You: Στη νέα της ταινία, η Αν Χάθαγουεϊ βγαίνει με τραγουδιστή από boy band

Θα μπορούσε να είναι αυτό που ονειρευόσουν να ζήσεις με τον Χάρι Στάιλς; Ενδεχομένως

Το πρώτο trailer της ταινίας The Idea of You, στην οποία πρωταγωνιστούν η Αν Χάθαγουεϊ και ο Νίκολας Γκάλιτζαϊν, είναι εδώ και ήδη βλέπουμε ότι η χημεία τους είναι *παραδεισένια*. Το σενάριο είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Ρομπίν Λι και διηγείται την ιστορία της Σολέν, μίας 40χρονης single mom, η οποία ερωτεύεται τον 24χρονο Χέις Κάμπελ, τον τραγουδιστή του μεγαλύτερου boy band στον πλανήτη.

Η συγγραφέας έχει πει ότι εμπνεύστηκε την υπόθεση από τον Χάρι Στάιλς, οπότε δεν είμαστε τρελοί που κάνουμε την παρομοίωση.

Στο πρώτο τρέιλερ, βλέπουμε ότι η Σολέν και ο Χέις έχουν χημεία, μ’ εκείνη να προσπαθεί να αντισταθεί, να μην ενδώσει στα συναισθήματά της και να μην κάνουν σχέση. «Είμαι πολύ μεγάλη για σένα», του λέει ενώ προσπαθεί να τη φιλήσει. «Όχι, δεν είσαι», επιμένει και το ρομάντσο ξεκινά. Τα προβλήματα έρχονται όταν τα media μαθαίνουν για τους δυο τους και άρθρο την αποκαλεί cougar.

Το Idea of You θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου στο SXSW Festival, ενώ θα μπορούμε να το δούμε όλοι στο Prime Video από τις 2Μαΐου 2024.