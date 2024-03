Ιράν: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το αρχαιότερο κραγιόν στον κόσμο

Αυτό το κραγιόν ίσως το φορούσαν οι γυναίκες «των ελίτ κοινωνιών πριν από 5.000 χρόνια»

Ένα μικρό πέτρινο φιαλίδιο με μια βαθυκόκκινη ουσία, που πιθανότητα χρησιμοποιούνταν ως κραγιόν για τα χείλη πριν από περίπου 5.000 χρόνια, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στο νοτιοανατολικό Ιράν. Η ομάδα των επιστημόνων που ηγήθηκε της έρευνας, αναφέρει ότι σε αντίθεση με τα σύγχρονα κραγιόν, το συγκεκριμένο εφαρμοζόταν με πινέλο και πιθανώς είναι το πιο πρώιμο παράδειγμα κραγιόν στον κόσμο.

Ένας από τους ερευνητές που συμμετείχε στην έρευνα, ο καθηγητής αρχαιολογίας Μάσιμο Βιντάλε, από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα στην Ιταλία, είπε στο BBC ότι αυτό το κραγιόν ίσως το φορούσαν οι γυναίκες «των ελίτ κοινωνιών πριν από 5.000 χρόνια». Το φιαλίδιο που περιείχε την καλλυντική πάστα ανακαλύφθηκε σε νεκροταφείο της τρίτης χιλιετίας π.Χ. κοντά στον ποταμό Χαλίλ στην επαρχία Κερμάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Researchers discovered #hematite, darkened with #manganite #braunite, and traces of galena and #anglesite, mixed with vegetal waxes, as well as the first ever #radiocarbon obtained from #bronze age, used in the #oldest #lipstick in #Iran; 4000 years ago.https://t.co/cUgrRxPkHW pic.twitter.com/FZgztX00uU