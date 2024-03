House of the Dragon: Η δεύτερη σεζόν σε βάζει να διαλέξεις μεταξύ Ρεϊνίρα και Άλισεντ

Ένα disclaimer: Αυτό το άρθρο δεν είναι ουδέτερο, στηρίζουμε Team Rhaenyra

Είναι μερικά διλήμματα που σε δυσκολεύουν. Για παράδειγμα: Βουνό ή θάλασσα; Κυψέλη ή Παγκράτι; Σουβλάκι ή πίτσα; Το House of The Dragon, αποφάσισε να μας βάλει κάτι πανεύκολο: Ρεϊνίρα ή Άλισεντ;

Μέσα σε μία μέρα, κυκλοφόρησαν δύο τρέιλερ από τη δεύτερη σεζόν, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουνίου. Το πρώτο, επικεντρώνεται στη Ρεϊνίρα *ιμότζι καρδούλα*, τον Πρίγκιπα Ντέιμον *ιμότζι με καρδούλες στα μάτια* και τις δυνάμεις τους στο Dragonstone, και το άλλο στο King’s Landing, όπου βρίσκεται η ομάδα της Άλισεντ, του πατέρα της, Όττο, και των παιδιών της, Βασιλιά Έιγκον και Πρίγκιπα Έιμοντ. Κανένα ιμότζι για τους τελευταίους, δεν τους αξίζει.

Τα γεγονότα του House of the Dragon εξελίσσονται 200 χρόνια πριν την πρώτη σεζόν του Game of Thrones. Τώρα, στον δεύτερο κύκλο του, θα δούμε την αρχή του εμφυλίου των Ταργάριεν, γνωστό και ως Χορό των Δράκων.

Ξεκινάμε από τον θάνατο του γιου της Ρεϊνίρα Ταργκάριεν (Έμμα Ντάρσι), Πρίγκιπα Λουσέρις, στα χέρια του γιου της Άλεισεντ, Πρίγκιπα Έιμοντ. Μετά από μάχη με τους δράκους τους, ο μικρός σκοτώθηκε μαζί με τον δράκο του και ο πρώτος κύκλος τελείωσε με την ανακοίνωση των νέων. Στην τελευταία σκηνή, όλοι είδαμε το πρόσωπο της Ρενέρα –θα σύναπτε ειρήνη μετά τον θάνατο το πατέρα της, όμως τώρα, θέλει αίμα και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα κινηθεί.

Splash by Ideal Image

Προφανώς και θα ξαναδούμε το iconic και προσωπικό μου crush, Έμμα Ντάρσι στον ρόλο της Ρεϊνίρα, την Ολίβια Κουκ ως Άλισεντ, τον Ματ Σμιθ ως Ντέιμον Ταργκάριεν, την Ιβ Μπεστ ως Ρέινα Ταργκάριεν, τον Στιβ Τουσέν ως Κόρλις Βελάριον, τον Φαμπιάν Φράνκελ ως Κρίστον Κόουλ και τον Τομ Γκλιν-Κάρνεϊ ως Έιγκον Ταργκάριεν.

Στις νέες προσθήκες του cast θα βρούμε, μεταξύ άλλων, τους Τζέιμι Κέννα ως Σερ Άλφρεντ Μπρουμ, Τομ Τέιλορ ως Λορδο Κρέγκαν Σταρκ, Κλίντον Λίμπερτι ως Άνταμ του Χαλ, και Φρέντι Φοξ ως Σερ Γκουέιν.

Δες τα τρέιλερ παρακάτω και ξαναδές τη πρώτη σεζόν, για επανάληψη