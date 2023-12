House of the Dragon: Το teaser της 2ης σεζόν υπόσχεται πόλεμο, αίμα και δράκους

Ένα μπορούμε να πούμε με σιγουριά: Το επόμενο οικογενειακό τραπέζι των Ταργκάριεν θα είναι άβολο

Έχεις κάνει κουίζ «Εσύ ποιος Ταργκαριεν είσαι»; Πες την αλήθεια, έκανες όταν είδες το House of the Dragon. Ετοιμάσου να ξανακάνεις. Μετά την επιτυχία της πρώτης σεζόν, το prequel του Game of Thrones ξανάρχεται, το πρώτο teaser είναι εδώ και υπόσχεται πόλεμο.

Η δεύτερη σεζόν ξεκινά από τον θάνατο του γιου της Ρενέιρα Ταργκάριεν (Έμμα Ντάρσι), Πρίγκιπα Λουσέρις, στα χέρια του γιου της Άλεισεντ, Πρίγκιπα Έιμοντ. Μετά από μάχη με τους δράκους τους, ο μικρός σκοτώθηκε μαζί με τον δράκο του και ο πρώτος κύκλος τελείωσε με την ανακοίνωση των νέων. Στην τελευταία σκηνή, όλοι είδαμε το πρόσωπο της Ρενέρα –θα σύναπτε ειρήνη μετά τον θάνατο το πατέρα της, όμως τώρα, θέλει αίμα.

Στο teaser, η Πριγκίπισσα Ρενέρις (Ιβ Μπεστ) προειδοποιεί τη Ρενέιρα για όσα θα έρθουν, αν ξεκινήσει πόλεμο.

«Δεν υπάρχει πόλεμος που μισούν περισσότερο οι θεοί, από αυτόν μεταξύ συγγενών. Και κανένας πιο αιματοβαμμένος πόλεμος, από εκείνον μεταξύ δράκων», λέει.

Ο 2ος κύκλος του House of the Dragon θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2024. Ως τότε, ένα μπορούμε να πούμε με σιγουριά: Το επόμενο οικογενειακό τραπέζι των Ταργκάριεν θα είναι άβολο.