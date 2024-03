Ο Κίλιαν Μέρφι αποκάλυψε γιατί έγινε vegan - Ποιο τρόφιμο του λείπει;

Όσα δήλωσε χαρακτηριστικά

Ο Κίλιαν Μέρφι σε νέα συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα αποκάλυψε γιατί έγινε vegan,

Συγκεκριμένα στο μίλησε στο podcast «WTF With Marc Maron» κι εξήγησε πως εδώ και 15 χρόνια δεν έχει αγγίξει κανένα ζωικό προϊόν.

Κάποια στιγμή όμως αποφάσισε να κάνει ένα «διάλειμμα» και να δοκιμάσει ένα πιάτο με ελάφι, όμως δεν ένιωσε καθόλου καλά και αυτό τον έκανε να οριστικοποιήσει την απόφασή του να παραμείνει για πάντα vegan.

«Δεν μου λείπει το κρέας, έχω σταματήσει να τρώω εδώ και πολύ καιρό. Είχα ένα είδος "υποτροπής" και δεν αισθάνθηκα καλύτερα, οπότε το έκοψα και πάλι», είπε χαρακτηριστικά.

