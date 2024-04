«Joker: Folie à Deux»: Το επίσημο τρέιλερ με τους Χοακίν Φίνιξ και Lady Gaga, μόλις έφτασε

Το επίσημο τρέιλερ του «Joker: Folie à Deux» είναι εδώ και είναι γεμάτο τρέλα

To πρώτο επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Joker: Folie à Deux», με τον Χοακίν Φίνιξ να επιστρέφει στον ρόλο του Joker και τη Lady Gaga να ετοιμάζεται να απογειώσει τη Harley Quinn, είναι εδώ. Η Warner Bros. Pictures μας είχε προετοιμάσει ότι πλησιάζει το επίσημο τρέιλερ με ένα teaser, και σήμερα το έφερε στη δημοσιότητα, με το βίντεο να έχει φτάσει σχεδόν τις 5 εκατομμύρια προβολές σε μόλις λίγες ώρες.

Το τρέιλερ ξεκινά με τον Joker να περπατά στους σκοτεινούς διαδρόμους του Arkham Asylum και να συναντά τη Harley Quinn. «Δεν είμαι τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, όπως έχεις κάνει εσύ», λέει η Lady Gaga σε ένα σημείο του βίντεο, με τον Joker να συνεχίζει: «Θα σου πω τι άλλαξε, δεν είμαι πια μόνος». Στη συνέχεια οι δύο πρωταγωνιστές τρέχουν στους δρόμους του Μανχάταν και ονειρεύονται να χορέψουν μπροστά στο φως του φεγγαριού.

Το τρέιλερ μας δίνει μια πολύ καλή «γεύση» με τις στιγμές τρέλας, αλλά και μουσικής, που θα επικρατήσουν στην ταινία. Εξάλλου, ήδη γνωρίζουμε πως το «Folie à Deux» θα είναι ουσιαστικά ένα μιούζικαλ, στο οποίο θα ακούσουμε τουλάχιστον 15 γνωστά κομμάτια. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Variety», τα περισσότερα κομμάτια στην ταινία θα είναι διασκευές προϋπαρχόντων τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένου του «That's Entertainment» από το μιούζικαλ του 1953 «The Band Wagon», με το τρέιλερ να περιλαμβάνει το τραγούδι του «What the World Needs Now Is Love».

Η ταινία «Joker: Folie à Deux» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 4 Οκτωβρίου, με τη σκηνοθεσία να την έχει αναλάβει ξανά ο Τοντ Φίλιπς. Στο cast θα βρίσκονται και οι Ζαζί Μπιτζ, Μπρένταν Γκλίσον, Κάθριν Κίνερ, Χάρι Λότι και Τζέικομπ Λόφλαντ.