Baby Reindeer: Η πραγματική ιστορία πίσω από την ανατριχιαστική σειρά του Netflix

Ακολουθούν spoilers

Αποφασίσαμε να δούμε το Baby Reindeer χωρίς να έχουμε ιδέα τι είναι. Ψάχναμε σειρά, τη βρήκαμε, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν κάπως ενδιαφέρουσα –πού να ξέραμε ότι δεν θα κοιμόμασταν για να την τελειώσουμε, θα τη συζητούσαμε την επόμενη μέρα και θα λέγαμε σε όλους ότι πρέπει να τη δουν οπωσδήποτε.

Η υπόθεση μοιάζει απλή: Γυναίκα stalkάρει άντρα. Άντρας φοβάται, πηγαίνει στην αστυνομία και εξιστορεί τον εφιάλτη που ζει.

Η ιστορία όχι απλώς σε «ρουφάει» αλλά, επειδή είναι πραγματική, σε κάνει να σκεφτείς ότι μπορεί να συμβεί και σ’ εσένα. Κι ο Ρίτσαρντ Γκαντ που πρωταγωνιστεί, όχι απλώς έγραψε το έργο, αλλά είναι ο ήρωας της πραγματικής αυτής ιστορίας. Τα emails που εμφανίζονται στην οθόνη είναι ακριβώς αυτά που λάμβανε από την αληθινή του stalker κι ο ίδιος κυριολεκτικά υποδύεται τον εαυτό του. Τώρα, μίλησε στον Guardian και είπε τα γεγονότα ακριβώς όπως τα έζησε.

«Με παρακολούθησαν και με κακοποίησαν»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ έγραψε τον μονόλογο Monkey See Monkey Do το 2016. «Ήταν πριν το #MeToo –η σεξουαλική κακοποίηση δεν ήταν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, ιδιαίτερα αυτή των ανδρών», σημείωσε. Τότε, εκείνος ήταν 27 ετών, καταστροφικά αγχώδης. Και το Monkey See Monkey Do, παρότι κέρδισε βραβείο κωμωδίας, δεν ήταν ακριβώς standup. Ήταν μία κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου, τον οποίο βίασε ένας χειριστικός, ισχυρός άντρας που συνάντησε στην αρχή της καριέρας του. Μ’ αυτό έγινε το «μπαμ».

Το 2015, μία γυναίκα που στη σειρά λέγεται Μάρθα αλλά μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ το πραγματικό της όνομα, ξεκίνησε να τον παρακολουθεί. Ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερή του και φαντασιόπληκτη. Λέει ότι είναι δικηγόρος ενώ απλώς γνωρίζει αρκετά για τον νόμο, επειδή στο παρελθόν παρακολουθούσε τον εργοδότη της, που ήταν δικηγόρος. Και μαθαίνει τα πάντα για τον «Ντόνι» (τον όνομα που έχει δώσει ο ηθοποιός στον εαυτό του, στο Baby Raindeer) –πού μένει, το ερωτικό του παρελθόν, όλα.

Ο Γκαντ, από την πλευρά του, αυτομαστιγώνεται και παίρνει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για όσα του συνέβησαν. «Συχνά φοβόμαστε να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθη, και θεωρώ ότι πολλά ανθρώπινα λάθη γίνονται για να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Μένεις σε ένα ψέμα επειδή είναι ευκολότερο να ξεγλιστρήσεις από την ένταση μίας κατάστασης. Ποτέ δεν ήθελα να στενοχωρήσω κάποιον που ήταν ευάλωτος εκείνη τη στιγμή», δήλωσε στον Guardian.

Είχε περάσει ένας χρόνος και τα πράγματα δεν καλυτέρευαν. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας αναγκάστηκε να αλλάξει σπίτι, ώστε η «Μάρθα» να μη γνωρίζει πού μένει. Κι εκείνη, ξεκίνησε να παρενοχλεί τους γονείς του. Κι ακριβώς όπως στη σειρά, έτσι και στην πραγματικότητα, εκείνος ένιωθε ότι «πνιγόταν» -είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά και δεν το είχε πει πουθενά.

«Η σιωπή ήταν αβάσταχτη. Το να βιώνεις κάτι τέτοιο, και να πρέπει να επιστρέψεις στο πατρικό σου για γιορτές, και να μην το γνωρίζει κανείς… Είναι απίστευτο το πόσο σε πιέζει αυτό».

Στο Netflix, βλέπουμε ότι μιλά αυθόρμητα για τη σεξουαλική κακοποίηση, πάνω στη σκηνή. Αυτό που έγινε, ωστόσο, ήταν κάπως διαφορετικά. Είχε γράψει τον μονόλογό του, με τίτλο Monkey See Monkey Do, και 45 λεπτά πριν την πρώτη παράσταση, όλα πήγαiναν χάλια. «Τι θες, φίλε;», του είπε ο παραγωγός του διαγωνισμού standup. Κι ο Γκαντ, με δάκρυα στα μάτια, του απάντησε: «Θέλω μόνο να βγω ζωντανός από αυτό». Δεν είχε ιδέα ότι θα άλλαζε η ζωή του, ο τρόπος που τον αντιμετώπιζαν οι άλλοι, όλα. «Μου έσωσε τη ζωή. Είναι τρελό που συνέβη έτσι».

Στο Monkey See Monkey Do μίλησε για τη stalker του, χωρίς να την κατονομάσει. Κι εκείνη έγινε έξαλλη. Άρχισε να απειλεί ότι θα καλέσει τους γονείς του, ότι θα τους πει τα πάντα για τη σεξουαλική κακοποίηση, τον αποκαλούσε ανώμαλο που επέτρεψε σε έναν άντρα να κάνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, δεν είχε μιλήσει στην οικογένειά του για την τραυματική εμπειρία του, καθώς φοβόταν. Φοβόταν ότι θα τον θεωρούσαν «λιγότερο», καθώς ήταν συντηρητικοί. Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως τον στήριξαν από το πρώτο δευτερόλεπτο που έμαθαν τι είχε συμβεί.

Για το Baby Reindeer, ο Γκαντ συνεργάστηκε με τον φιλανθρωπικό οργανισμό We Are Survivors. «Με βοήθησαν τρομερά και λένε ότι το πρώτο βήμα, είναι το να σπας τη σιωπή. Μερικές φορές, μιλάω με άντρες survivors και, ενώ δεν είμαι ούτε σύμβουλος ούτε επαγγελματίας, η συμβουλή μου είναι μία: Σπάσε τη σιωπή. Μίλα σε κάποιον και, αν είναι πολύ τρομακτικό, απλώς γραψ’το, επεξεργάσου το. Επειδή θεωρώ πως όσο το εξωτερικεύεις, τόσο μικρότερο γίνεται».

Δεν κατήγγειλε ποτέ τον κακοποιητή του. Όταν κατήγγειλε τη «Μάρθα», ελάχιστοι πίστευαν ότι κινδύνευε σωματικά από εκείνη, λόγω του φύλου του. Οι αστυνομικοί τον κατεύθυναν με τον πιο λάθος τρόπο, προσπαθώντας να τον κάνουν να την ενοχοποιήσει, πράγμα που τον τραυμάτισε ακόμη περισσότερο. Κατάφερε να το ξεπεράσει, ωστόσο.

«Ναι, μερικές σκηνές ήταν πολύ δύσκολες –έβλεπα τα props και πνιγόμουν, το πάθαινα ακόμη και με τους φωτιστές –αλλά ξέραμε ότι θα κάναμε κάτι σημαντικό. Ελπίζω αυτή η σειρά να κάνει κάτι για το κοινό καλό και ότι άξιζε αυτόν τον βαθμό αυτοθυσίας», σημείωσε ο Γκαντ.

Δες το τρέιλερ του Baby Reindeer παρακάτω: