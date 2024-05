Release Athens Festival: Οι Cannons στην Τεχνόπολη

Το Σάββατο 6 Ιουλίου

Το Release Athens Festival παρουσιάζει τους Cannons, το Σάββατο 6 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το τρίο της εναλλακτικής electro-pop από το Los Angeles, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πιο συναρπαστικά live του φετινού καλοκαιριού.

Οι Cannons δημιουργήθηκαν το 2013 και αποτελούνται από τους Ryan Clapham (κιθάρα), Paul Davis (drums, keyboards) και Michelle Joy (φωνητικά). Με το έμφυτο ταλέντο τους να γράφουν σπουδαίες μελωδίες και τραγούδια εξίσου κατάλληλα για το θρυλικό Studio 54 και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, το τρίο έχει καταφέρει με τους τέσσερις δίσκους του - δηλαδή τα “Night Call” (2017), “Shadows” (2019), “Fever Dream” (2022) και “Heartbeat Highway” (2023) - να κερδίσει διθυραμβικά σχόλια από μεγάλα έντυπα (The Hollywood Reporter, Billboard, Consequence of Sound κτλ.) και να αποκτήσει φανατικό κοινό.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το απόλυτο pop anthem της τρέχουσας δεκαετίας, “Fire For You”, το οποίο μετά την παρουσία του στο πολύ επιτυχημένο “Never Have I Ever” του Netflix αλλά και στο ”American Horror Story”, ξεπέρασε τα 250εκ. streams, κατέκτησε την κορυφή του Alternative Radio και οδήγησε το γκρουπ στο ρόστερ της Columbia Records. Tο αιθέριο “Loving You” έχει κατακτήσει και το εγχώριο airplay, ενώ η λίστα των επιτυχιών συμπεριλαμβάνει κομμάτια όπως τα “Hurricane”, “Tunnel of You”, “Bad Dream”, “Crush”, “Heartbeat Highway”, “Sweeter”, στα οποία θα προστεθούν πολλά ακόμα στο μέλλον.

Ταυτόχρονα, εξελίχθηκαν σε μια εντυπωσιακή live μπάντα μετά από αμέτρητες headline εμφανίσεις και εκρηκτικές παρουσίες στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ όπως τα Coachella, Lollapalooza, Life Is Beautiful, Outside Lands και Electric Forest, μεταξύ πολλών άλλων.

Φέτος πραγματοποιούν την πρώτη ευρωπαϊκή περιοδεία τους και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το φανατικό εγχώριο κοινό τους θα έχει την ευκαιρία να τους δει και να τους απολαύσει από κοντά, ακριβώς τη στιγμή που η καριέρα τους εκτοξεύεται!

Η πώληση των εισιτηρίων ξεκινάει άμεσα προς 33€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων / Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο» Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»