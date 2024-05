Athens Music Week: 4 μέρες, 4 venues, 40 καλλιτέχνες και 160 ομιλητές από 26 χώρες

Το μοναδικό γεγονός στην Ελλάδα που ενώνει το κοινό με τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας επιστρέφει

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 6ου Athens Music Week έχει ξεκινήσει! Από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2024, η μεγαλύτερη συνάντηση για τη μουσική βιομηχανία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιστρέφει δυναμικά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και παρουσιάζει από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ ένα πλούσιο πρόγραμμα με συνολικά 56 πάνελ συζητήσεων, παρουσιάσεις, roundtables και ομιλίες, 13 workshops, dj sets, networking events, εκθέσεις και άλλες ξεχωριστές δράσεις! Ο παλμός της συναυλιακής δράσης χτυπά στη γειτονιά του Κεραμεικού και πιο συγκεκριμένα στα Arch Club - Live Stage, Gazi View και Oddity Club, όπου θα πραγματοποιηθούν 38 showcase συναυλίες από εξαιρετικά, εγχώρια και διεθνή ονόματα δημιουργώντας μία αστική, φεστιβαλική εμπειρία!

Η εκκίνηση του συνεδριακού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με μία κομβική, εισαγωγική συζήτηση που έχει ως στόχο να φωτίσει το ρόλο, την αξία και τη δυναμική της Αθήνας να αναδειχθεί σε ένα ακόμη πιο ενεργό, διεθνή κόμβο για τη μουσική και τον πολιτισμό, στην οποία θα συμμετέχουν οι Νικόλαος Πατρινός (Διευθύνον Σύμβουλος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων), Λούκα Κατσέλη (Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), Σταύρος Γασπαράτος (Επιμελητής Έργων Σύγχρονης Μουσικής & Μεικτών Μέσων) και Άλεξ Γαληνός (Αντιπρόεδρος της Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών) με συντονιστή τον Ιδρυτή και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Athens Music Week, Georges Perot.

Στο θεματικό επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται οι νέοι δημιουργοί και η ενδυνάμωση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο η ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ 4 καλλιτεχνών από διαφορετικούς χώρους - Alkyone, La Chica, Barrice και Saske -, που θα παρουσιάσει η μουσική εταιρεία και δισκογραφική Stay Independent, θα προσφέρει πολύτιμα εφόδια και πληροφορίες εκ των έσω σε ανερχόμενους μουσικούς για να κατανοήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς της μουσικής βιομηχανίας. Επίσης, σε ένα άλλο πάνελ με παρόμοια φιλοσοφία, οι Ellize, Νέγρος του Μοριά, Μάριος Νταβέλης (Fundracar) και Ανδρέας Λάγιος (Nightstalker), θα αφηγηθούν χωρίς φίλτρα και φραγμούς, το πως ανακάλυψαν το πάθος τους για τη μουσική και ξεκίνησαν την πορεία τους, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις κατά μέτωπο και μένοντας πιστοί στο όραμα τους. Παράλληλα, η δυναμική διαδικασία του ταξιδιού ενός τραγουδιού από την έμπνευση έως την κυκλοφορία του θα εξερευνηθεί ανοιχτά σε ένα διαδραστικό εργαστήριο από τους μουσικούς Λευτέρη Μουμτζή, Βασίλη Δοκάκη και Οδυσσέα Τζιρίτα.

Για ακόμη μία χρονιά το Athens Music Week καταπιάνεται με τη συνεχώς εξελισσόμενη συζήτηση γύρω από τη σχέση μεταξύ Μουσικής και Τεχνολογίας. Που βρισκόμαστε στο θέμα της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου γύρω από την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο χώρο της μουσικής δημιουργίας; Μήπως η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ικανή να αναδιαμορφώσει τις παραδοσιακές ιεραρχίες και δυνάμεις της μουσικής βιομηχανίας δίνοντας φωνή σε υποεxLπροσωπούμενες ομάδες του πληθυσμού; Ποιοί είναι οι οργανισμοί που συνθέτουν το τοπίο διεθνώς στο χώρο και, αλήθεια, υπάρχει δυναμική εκπροσώπηση από ελληνικές εταιρείες; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά που άπτονται ζητημάτων Μουσικής και Τεχνολογίας έρχονται να ρίξουν φως ειδικοί από σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι οι Karajan Institute, Barcelona Music Tech Hub, Italian Music Tech, Music Tech Germany, Orfium, Utopia Music κ.α.

Night in Athens

Επιπρόσθετα, στο φετινό πρόγραμμα του AMW συναντάμε panels με κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες που απαντώνται στην καρδιά της μουσικής βιομηχανίας. Το ζήτημα της ίσης έμφυλης εκπροσώπησης και του ρόλου των ανδρών σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί μέρος αυτών των συζητήσεων, ενώ παράλληλα η θεραπευτική δύναμη της μουσικής στις πληγές αυτού του κόσμου θα βρεθεί στο προσκήνιο μέσα από τις εξιστορήσεις ομιλητών που έχουν βοηθήσει στην ενίσχυση των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται σε μία πρωτοβουλία του οργανισμού Act In Synch να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει το κοινό για την ανάληψη δράσης.

Παράλληλα, το ΑMW βουτάει φέτος βαθύτερα και στην αστική, μουσική κουλτούρα μέσα από μία συζήτηση για το πως η rap, το hip-hop, η reggaeton και η trap, έχουν κατακτήσει τις τάσεις εδώ και κάποια χρόνια πλέον, διαμορφώνοντας ένα νέο, καυτό τοπίο, ενώ η Ζωή Εσκιτζοπούλου θα παρουσιάσει την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα με τίτλο “Το οικοσύστημα της Underground Rap σκηνής της Ελλάδας” που διεξήγαγε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της στο University of Westminster στο Λονδίνο. Παράλληλα για τρίτη, συναπτή χρονιά επιστρέφει και η συζήτηση με τίτλο «Η Μεγάλη Ακρόαση» που εξελίσσεται σε άτυπο θεσμό της διοργάνωσης. Σε αυτή, οι προσφιλείς και επιδραστικοί στο κοινό ραδιοφωνικοί παραγωγοί, Ηλιάνα Στεργιοπούλου (Nostos 100,6), Ξενοφών Ραράκος (Μελωδία 99,2), Παναγιώτης Μένεγος (Εν Λευκώ 87,7) και Μιχάλης Καμάκας (Kosmos 93,6), και σταθερά σε συντονιστικό ρόλο τον Μάρκο Φράγκο, θα προσπαθήσουν μέσα από ένα διαδραστικό τρόπο ακρόασης να συναποφασίσουν αν ένα τραγούδι έχει τη δυναμική να γίνει επιτυχία ή όχι. Η εξέταση του τι μπορεί να γίνει hit συνεχίζεται και μέσα από δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από τη δύναμη και την επίδραση των DJs στις μουσικές τάσεις και προτιμήσεις του κοινού, ανερχόμενοι στους απόλυτους διαμορφωτές γούστου και επιτυχιών των μουσικών καιρών μας.

AMKA

Τα εκπαιδευτικά workshops θα αποτελέσουν και φέτος αναπόσπαστο μέρος του συνεδριακού μέρους της διοργάνωσης, με περισσότερες θεματικές, ευκαιρίες εκμάθησης και δυνατότητες εμβάθυνσης πάνω σε καίρια ζητήματα της Μουσικής Βιομηχανίας, συντονισμένα από έμπειρους ειδικούς της αγοράς. Ανάμεσα σε αυτά, η artist coach και ιδρύτρια του Artist In Bloom, Magda Cholyst, θα διδάξει τρόπους αντοχής στις δυσκολίες του μουσικο-επιχειρηματικού κόσμου ενσωματώνοντας τη ψυχολογία και τη νευροεπιστήμη στις τεχνικές της, το δίκτυο Europe In Sync θα διεξάγει ένα ολοήμερο, επαγγελματικό εργαστήριο γύρω από το θέμα του music synch στο πεδίο των ελληνικών, τηλεοπτικών παραγωγών και ο βιρτουόζος κιθαρίστας Rodney Branigan θα μεταφέρει τη βαθιά γνώση του πάνω στην αγαπημένη κιθάρα σε ένα Masterclass για επίδοξους παίκτες της.

Ζήσε μία αστική, φεστιβαλική εμπειρία!

Μετά το τέλος του συνεδριακού προγράμματος ξεκινάει η live συναυλιακή δράση! Από νωρίς το βράδυ, το Athens Music Week ξεχύνεται στην καρδιά του Κεραμεικού και ειδικότερα στις σκηνές των Arch Club-Live Stage, Gazi View και Oddity Club, στήνοντας ένα μεγάλο, νοητό stage στο οποίο θα παρουσιάσουν τις ιδιαίτερες μουσικές ιδέες και ηχητικές προτάσεις τους, 38 ξεχωριστά, εγχώρια και διεθνή ονόματα στο πλαίσιο του Showcase προγράμματος συναυλιών.

Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται η Ελληνίδα μουσικός - φαινόμενο Alkyone, η αναδυόμενη Γαλλό-Βενεζουελιάνα star La Chica, οι εκρηκτικοί post - punkers ΑΜΚΑ, η φαντεζί επτάδα από την Βαρκελώνη La Sra. Tomasa, ο Κύπριος indie pop-rock μουσικοσυνθέτης Freedom Candlemaker, η Night In Athens με τη dark electro της, οι ονειρικοί shoegazers Youth Valley, οι deep electro Ούγγροι Freakin’ Disco, η μελωδική ευαισθησία των 33 Lovers, η αεικίνητη hip-hop δύναμη των DJ Booker & MC Yinka, οι σκληροί alt-rockers Loud Silence, οι νεο-παραδοσιακοί ρυθμοί των Argalios, η πολυσχιδής jazz των great for healing, τα ελληνόφωνα projects των Tony Bluebird και Xanthi και δεκάδες ακόμη ονόματα που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις!

Έλα να νιώσεις που χτυπάει ο παλμός της Μουσικής Βιομηχανίας και να ανακαλύψεις ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν!

GEMMA

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα: www.athensmusicweek.gr

To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και Music Tech Europe Academy (MTEA) που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισιτήρια:

AMW PRO Pass / Συνέδριο & Showcase Συναυλίες

Τριήμερο εισιτήριο: 30 ευρώ (προπώληση) - Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις και σε όλα τα venues του AMW, καθ΄ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Ημερήσιο εισιτήριο: 15 ευρώ (προπώληση) - Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις ημερήσιες εκδηλώσεις, σε όλα τα venues του AMW

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/music/offer/festival/athens-music-week-3day-pass

AMW Festival Pass / Showcase Συναυλίες

Τριήμερο εισιτήριο: 20 ευρώ (προπώληση) - Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις showcase συναυλίες, σε όλα τα live venues του AMW, καθ΄ όλη τη διάρκεια του τριημέρου

Ημερήσιο εισιτήριο: 10 ευρώ (προπώληση) - 12 ευρώ (στην είσοδο) Περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις showcase συναυλίεςσε όλα τα live venues της βραδιάς

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/music/athens-music-weekshowcases

Μάθε περισσότερα στο athensmusicweek.gr