Η θρυλική ηλεκτρική κιθάρα «Cloud 3» του Prince μόλις πουλήθηκε για ποσό ρεκόρ

Eίναι πλέον η ακριβότερη κιθάρα του Prince που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία

Σχεδόν μια δεκαετία μετά το θάνατό του, ο Prince εξακολουθεί να γράφει μουσική ιστορία. Κι αυτό γιατί η κίτρινη ηλεκτρική κιθάρα Cloud 3 του 7 φορές νικητή των Grammy μόλις πουλήθηκε για 910.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας Julien's Music Icons στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για την ακριβότερη κιθάρα του Prince που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Αν και η αρχική εκτίμηση για το μουσικό όργανο του τραγουδιστή έφτανε μεταξύ 400.000 και 600.000 δολαρίων, τελικά ξεπέρασε αυτό το ποσό κατά πολύ. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως πριν μερικά χρόνια, η γαλαζοπράσινη Cloud του Prince είχε πουληθεί για το ποσό ρεκόρ των 700.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, η αυθεντική κίτρινη Cloud 3 είναι μια από τις πιο σημαντικές κιθάρες στην καριέρα του τραγουδιστή. Το μουσικό όργανο χρησιμοποιήθηκε επί σκηνής κατά τη διάρκεια πολλών διαφορετικών περιοδειών του Prince στις δεκαετίες του '80 και του '90, συμπεριλαμβανομένων των Purple Rain, Parade, Diamonds and Pearls, Sign of the Times, Lovesexy και Nude.

Διαβάστε τη συνέχεια στο insider.gr