“All You Need is Greece”: H έκθεση της εικαστικού Καρολίνας Ροβύθη στο Poseidonion Grand Hotel

Σημαντικοί καλλιτέχνες και εντυπωσιακά έργα θα φιλοξενηθούν στους χώρους του ξενοδοχείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν σε συνεργασία με την Artion Galleries

Για ακόμα ένα καλοκαίρι το Poseidonion Grand Hotel σε συνεργασία με την Artion Galleries φιλοξενεί στους χώρους του έργα αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών αναδεικνύοντας την αγάπη του για την Τέχνη. Η σεζόν εγκαινιάστηκε με την εντυπωσιακή έκθεση “All You Need is Greece” της διακεκριμένης εικαστικού - conceptual artist, Καρολίνας Ροβύθη η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Έχοντας ταξιδέψει ήδη σε πολλά μέρη του κόσμου όπως στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Μονακό, η έκθεση συνεχίζει τη διαδρομή της στις Σπέτσες όπου οι επισκέπτες του Ποσειδωνίου και του νησιού μπορούν να περιπλανηθούν ανάμεσα σε μοναδικά έργα, εμπνευσμένα από το μοναδικό πνεύμα της Ελλάδας, προκειμένου να τα θαυμάσουν από κοντά αλλά και να τα αποκτήσουν για τη συλλογή τους.

H εικαστικός Καρολίνα Ροβύθη

“All You Need is Greece”: H έκθεση της εικαστικού Καρολίνας Ροβύθη

Η ταλαντούχος εικαστικός και conceptual artist, Καρολίνα Ροβύθη, αιχμαλωτίζει με μοναδικό τρόπο την ουσία της Ελλάδας στα έργα της. Αντλώντας έμπνευση από την αρχαία ιστορία και τη σύγχρονη πνοή της χώρας, συνθέτει μια μοναδική οπτική που συνδυάζει το ηρωικό παρελθόν με τα έντονα χρώματα και τη σύγχρονη εικονογράφηση. Οι επισκέπτες του Poseidonion Grand Hotel θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα έργα της, τα οποία αποτελούν μια αφήγηση της Ελλάδας, με στοιχεία που “παντρεύουν” με δημιουργικό τρόπο το παρελθόν και το παρόν μέσα από μια πολύχρωμη, φωτεινή οπτική.

Το σύνολο των έργων της, τα οποία ενσωματώνουν την ουσία της Ελλάδας, συνοδεύεται από το ομώνυμο λεύκωμα της Καρολίνας Ροβύθη, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και παρουσιάζει όλη τη συλλογή που αναδεικνύει την ομορφιά, το πνεύμα και τη δύναμη της χώρας, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς. Με το ελληνικό στοιχείο να διαπερνά τα έργα της, η καλλιτέχνιδα αναζητά πάντα πρωτότυπους τρόπους να εκφραστεί και να αγγίξει τις καρδιές του κοινού.

Η Καρολίνα Ροβύθη ξεκίνησε το δημιουργικό της ταξίδι το 2002 με μια επιτυχημένη πορεία ως creative director σε διαφημιστικές και εκδοτικές εταιρείες, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική της έκφραση. Έχοντας ως κινητήριο δύναμη το πάθος της και αντλώντας έμπνευση από διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, δημιουργεί πρωτότυπα έργα τέχνης με ποικίλα μέσα τόσο δισδιάστατα όπως η ζωγραφική και το κολάζ όσο και τρισδιάστατα -γλυπτά και εντυπωσιακά installations- ενώ η ίδια χαρακτηρίζει την τέχνη της ως “απρόβλεπτη, ανήσυχη και συναισθηματική”.

Συνάντηση με την Τέχνη στο Poseidonion Grand Hotel

Η έκθεση “All you need is Greece” θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Poseidonion Grand Hotel με την Artion Galleries. Μιας συνεργασίας που αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση του ξενοδοχείου για την προαγωγή των Τεχνών και παροχής στους επισκέπτες του μοναδικών εμπειριών που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία φιλοξενίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναμένονται να φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο μια σειρά εκθέσεων με έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και Instagram και στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου: poseidonion.com.