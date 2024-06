Για μία νύχτα, νιώσαμε οι πιο "common" και ταυτόχρονα ξεχωριστοί άνθρωποι του κόσμου, χάρη στο Samsung Galaxy S24 Ultra

Στις γιγαντοοθόνες που πλαισίωναν το stage, εμφανίστηκε το μήνυμα «Πρόκειται να δείτε την 547η συναυλία των Pulp». «Αυτή είναι μία νύχτα που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή», έγραψε λίγο μετά. «Κάντε λίγο θόρυβο» -και αρχίσαμε να ουρλιάζουμε δίχως αύριο, πριν καν ακούσουμε νότα. Οι Pulp, στην Πλατεία Νερού, μας χάρισαν την πιο millenial στιγμή της χρονιάς, αν όχι της ύπαρξής μας όλης, και το βράδυ της 20ης Ιούνη 2024 σίγουρα θα το θυμόμαστε για πάντα.

Έφυγα νωρίτερα από το γραφείο, για να προλάβω να ακούσω και τους Smile, να πιω ένα τζιν τόνικ με την ησυχία μου, πριν ξεκινήσει η τρέλα, και να απολαύσω τους Pulp όπως τους άξιζε. Η μοίρα τα έφερε αλλιώς -η κίνηση στο κέντρο ήταν ακραία. Έφτασα πολύ αργότερα απ’ όσο υπολόγιζα, με είχαν χτυπήσει τα παπούτσια μου, συνάντησα την παρέα μου που, ευτυχώς, είχε φροντίσει για το προαναφερθέν τζιν τόνικ, και κατευθύνθηκα προς το booth της Samsung. Είχα στο χέρι το Samsung Galaxy S24 Ultra, έτοιμη να φωτογραφίσω όλο το live και να τραβήξω βίντεο το Common People, πρώτα για να το στείλω στον φίλο μου που δεν μπορούσε να έρθει, κι έπειτα για να τα θυμάμαι όλα, ακριβώς όπως τα έβλεπα μπροστά μου.

Οι Pulp θα έβγαιναν στις 23:15 και όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία τους θρύλους της britpop που ανακαλύψαμε στην εφηβεία και δεν πάψαμε να ακούμε ποτέ. Λίγο επειδή τους έβλεπα λάιβ πρώτη φορά στη ζωή μου, λίγο γιατί έδωσαν ένα εξαιρετικό performance από κάθε άποψη -θες την ακραία επικοινωνία του Τζάρβις με το κοινό; Θες τα φώτα; Την επιλογή του setlist;- με μία λέξη μόνο θα μπορούσα να περιγράψω τη χθεσινή εμπειρία: Έκσταση.

Στην αρένα, ο κόσμος χοροπηδούσε. Όλοι, ήμασταν μία παρέα, μία τεράστια παρέα που γνωριζόταν από πάντα και έκανε reunion. Ανεβαίνοντας στο booth της Samsung, τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά -με την καλύτερη δυνατή έννοια. Έβλεπες τέλεια τη σκηνή και τις γιαντο-οθόνες, ενώ με την κάμερα του Samsung Galaxy S24 Ultra κυριολεκτικά ένιωθες σαν να ήσουν πάνω, μαζί τους. Με την Galaxy AI λειτουργία, φωτογράφιζες τα πάντα σε τέλεια ανάλυση και έβγαζες τις λεπτομέρειες που ήθελες να λείπουν από την εικόνα σου (εγώ αφαίρεσα σηκωμένα χέρια, ζητώ συγγνώμη στους κατόχους τους, αλλά μου έκρυβαν τον Τζάρβις. Ο Τζάρβις, εντωμεταξύ, ανακοίνωσε και ότι παντρεύτηκε. Δάκρυσα από συγκίνηση; Δάκρυσα. Δεν ήξερα ότι τον είχα τόσο μέσα στην καρδιά μου). Κι η λειτουργία κάμερας Nightography έδινε, χωρίς υπερβολή, επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Την ώρα του Common People, μόνο «common people» δε νιώσαμε. Αισθανόσουν λες και είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στη γη, χωρίς να νιώθεις μοναξιά γιατί, με κάποιον τρόπο, ήξερες ότι ήσασταν όλοι μαζί. Ήσουν ταυτόχρονα ο πιο κοινός και πιο ξεχωριστός εκεί έξω. Ίσως δεν βγάζει νόημα -ίσως έπρεπε να ήσουν εκεί για να το καταλάβεις. Κι όταν είπε «she came from Greece, she had a thirst for knowledge», αποφάσισα ότι τραγουδούσε σε μένα. Μου άξιζε; Σε όλες μας άξιζε.

Στην επιστροφή, χάζευα το content που τράβηξα με το Samsung Galaxy S24 Ultra και ξεκίνησα τα stories. Και τώρα που γράφω αυτές τις λέξεις, αυτό το content χαζεύω. Θα το ξεπεράσω ποτέ; Ειλικρινά, δεν χρειάζεται.