Στις 16 Ιουλίου, Smashing Pumpkins και Τομ Μορέλο έρχονται στο ΣΕΦ για μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία

Κι εμείς σου δίνουμε τα 3 κορυφαία κομμάτια των Smashing Pumpkins για "ζέσταμα"

Το Pitchfork έχει χαρακτηρίσει τους Smashing Pumpkins «τιτάνες της alternative». Το Rolling Stone έχει γράψει πως ο Τομ Μορέλο είναι «ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών». Και στις 16 Ιουλίου, θα δούμε μαζί αυτούς τους θρύλους, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που θα μας προσφέρουν ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία.

Ο Τομ Μορέλο, είναι η ζωντανή απόδειξη της δύναμης του rock'n'roll. Γνωστός για τα καινοτόμα σόλο κιθάρας του και τις καταιγιστικές συγχορδίες του, είναι ένας πρωτοποριακός καλλιτέχνης - τόσο στη σόλο καριέρα του όσο και ως ιδρυτικό μέλος των ροκ συγκροτημάτων Rage Against the Machine και Audioslave - δύο συγκροτήματα που ευθύνονται για πολλαπλά βραβεία Grammy και συνολικά 30 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως. Έχει κατορθώσει να βρίσκεται στην κορυφή της σύγχρονης ροκ βιομηχανίας, έχοντας διαγράψει μία εξαιρετική καριέρα με τον άκρως χαρακτηριστικό του ήχο και στυλ - ένα στυλ που ήταν κρίσιμο συστατικό της rap-metal ηχητικής επίθεσης των Rage Against the Machine στα τέλη της δεκαετίας του '90, βοηθώντας τόσο τον ίδιο όσο και το συγκρότημα να γνωρίσουν τεράστια επιτυχία με πολυάριθμα βραβεία Grammy. Τα live του είναι πάντα μία πραγματική εμπειρία, άκρως δυναμικά με ένταση, ρυθμό και ενέργεια. Επηρεασμένος από τους Τζίμι Πέιτζ, Μπρους Σπρίνγκστιν και Τόνι Αϊόμι, ο Τομ Μορέλο έχει δώσει νέα πνοή στο κιθαριστικό παίξιμο με τα περίφημα riff και scratch του.

Όσο για τους Smashing Pumpkins, τι να πρωτοπεί κανείς;

Το 1988 που πρωτοεμφανίστηκαν, προερχόμενοι από το Σικάγο, ο κόσμος δεν είχε ξανακούσει αντίστοιχη μουσική. Ο ήχος τους ήταν διαφορετικός, εικονοκλαστικός και εντελώς καινούριος - και εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα. Ο δίσκος «Siamese Dream», του 1993, είχε εντάξει τους Smashing Pumpkins στη μεγάλη κατηγορία του grunge, πίσω από τους Nirvana και τους Pearl Jam. Ως το τέλος του 1996 το επόμενο άλμπουμ τους είχε γίνει 10 φορές πλατινένιο και το συγκρότημα ήταν το κυρίαρχο ροκ σχήμα στις ΗΠΑ, κλέβοντας την παράσταση στα Grammy και τα βραβεία MTV. Οι Smashing Pumpkins έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν συγκεντρώσει δύο βραβεία GRAMMY®, δύο MTV VMA και ένα American Music Award. Από τη δισκογραφία τους ξεχωρίζει το πλατινένιο «Gish» [1991], το τετραπλά πλατινένιο «Siamese Dream» [1993], το diamond-certified «Mellon Collie and the Infinite Sadness» [1995], το πλατινένιο «Adore» [1998] και το χρυσό «Machina/The Machines of God» [2000].

Το 2018, το συγκρότημα ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες του, την περιοδεία «Shiny and Oh So Bright Tour», ενώ το 2020 κυκλοφόρησε το ενδέκατο ολοκληρωμένο και διπλό άλμπουμ του, το «CYR». Παράλληλα με την τεράστια sold out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, κυκλοφόρησε το 2023 το άλμπουμ «ATUM», μία ροκ όπερα που παρουσιάζεται σε τρεις πράξεις.

Τα κομμάτια τους ανέκαθεν προκαλούσαν ανατριχίλα. Παρακάτω, λοιπόν, σου δίνουμε τα τρία αγαπημένα μας, για να σε προετοιμάσουμε για το live. Μπορεί να τα γνωρίζεις, όπως γνωρίζεις ότι και η συναυλία δεν θα θυμίζει τίποτα απ’ όσα έχεις συνηθίσει.

Bullet With Butterfly Wings

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, όλοι ένιωθαν πως κάτι είχε τελειώσει για την εναλλακτική σκηνή που καθόρισε τα ‘90s. Η μεγαλύτερη επιτυχία των Smashing Pumpkins, ωστόσο, με μια αίσθηση σκωπτικού κινδύνου και ειρωνικής μιζέριας, κάπως ταρακούνησε τα νερά. Τα σχεδόν θρησκευτικά στιχουργικά μοτίβα και ο παλλόμενος ρυθμός του Τζίμι ήταν ένα τεράστιο μέρος όλου αυτού, αλλά το βομβαρδιστικό ρεφρέν ("Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage!") Ήταν που εξασφάλισε ότι το Bullet With Butterfly Wings θα εξακολουθούσε να ακούγεται το ίδιο εκρηκτικό, ζωντανά και όχι, σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Cherub Rock

Το Cherub Rock έφτασε σαν μια χιονοστιβάδα από νευρικά riffs και ελεύθερο fuzz για να δηλώσει ότι οι Smashing Pumpkins άφηναν πίσω τους το ασφυκτικό underground.Το κύριο στιχουργικό σώμα λειτουργούσε ως ένα ακριβοδίκαιο, πάντα επίκαιρο "Fuck you!" σε όλους τους ψεύτικους,ης μουσικής βιομηχανίας που είχαν αρχίσει να έλκονται από το πιο hot νεανικό ροκ συγκρότημα. Έχουν περάσει τρεις δεκαετίες από τότε, το feeling είναι ακριβώς το ίδιο.

Zero

«Wanna go for a ride?», ρωτούν, και απαντάμε ΝΑΙ. 162 δευτερόλεπτα συμπυκνωμένου δηλητηρίου, το Zero περιλαμβάνει το πιο κοφτερό τους riff, δύο αντιφατικά σόλο κιθάρας και ένα breakdown στη γέφυρα του κομματιού, ("Emptiness is loneliness / And loneliness is cleanliness / And cleanliness is godliness / And God is empty just like me»), όλα σε ένα πλαίσιο μεθυστικής, ασφυκτικής απειλής. Το γενικότερο στιχουργικό θέμα απευθύνεται στην αδιαφορία του σύμπαντος στις προσευχές για απόδραση και αξίζει να παιχτεί live στις 16 του μήνα.

Smashing Pumpkins και Τομ Μορέλο, στις 16 Ιουλίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

